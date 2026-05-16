روساتوم: مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب
عاكس مراتي | تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة في القليوبية
اعتقال 6 أشخاص رفعوا علم فلسطين على برج إيفل
مستعمرة إيلون ماسك في المريخ بفاتورة تريليون دولار تثير قلق المستثمرين
ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير
محافظ الجيزة يوجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية بعد رصد قصور في مستوى النظافة.. صور
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي
الرئيس السيسي: حصر وتوثيق أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد
سون هيونج مين يقود حملة كوريا الجنوبية في كأس العالم
لجنة مشتركة من 3 جهات لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة
مستقبل وطن: استعدادات التموين لعيد الأضحى تعكس جاهزية الدولة لحماية المواطن
رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. صور
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي: حصر وتوثيق أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد

-الرئيس السيسي:

-حصر وتوثيق أصول وممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية

-إيلاء ملف حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف أهمية قصوى

-وزير الأوقاف: خرائط مساحية ورقمية للأصول والممتلكات

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، وتعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

توجيهات رئاسية قصوي 

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات جهود تطوير منطقة القاهرة التاريخية ورفع كفاءة مبانيها ومنشآتها. 

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، مع حصر وتطوير كافة المباني والمنشآت ذات الصلة وفقاً لأعلى المعايير، بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب.

واستعرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول إلى حصر دقيق لتلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها. 

وتناول الوزير آليات تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وما يتم في هذا الإطار من رصد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن طرحها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، لضمان مواصلة تحقيق الاستثمار الرشيد لهذه الأصول ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

