قبل نهائي الكونفيدرالية.. الأهلي يحتفل بذكرى الـ6-1: ليلة تاريخية في استاد القاهرة

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالفوز التاريخي الذي حققه الفريق قبل 24 عامًا، على نادي الزمالك، بنتيجة 1_6 الذي يستعد لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد ساعات قليلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك صورًا من الفوز على الزمالك في ديربي 2002، وعلّقت قائلةً: "ليلة تاريخية في استاد القاهرة في مثل هذا اليوم عام 2002.. الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 6-1".

وجاء احتفال الأهلي بالفوز التاريخي، قبل ساعات من مواجهة نادي الزمالك مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، التي ستقام في التاسعة مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، لحساب إياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية.

