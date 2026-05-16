الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء يوم الأحد المقبل، للإعلان عن موعد غرة الشهر وقفة عرفات وعيد الأضحى.

استطلاع رؤية ذي الحجة في السعودية

تستطلع المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة لعام 1477 هجرياً مساء يوم الأحد، ويترتب على ذلك تحديد موعد يوم عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك 2026م.

تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق 17  2026.

الرؤية بالعين المجردة أو بواسطة المناظير

وأضافت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

موعد هلال شهر ذو الحجة فلكياً

وفي سياق آخر، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا، كاشفًا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

موعد هلال شهر ذي الحجة 1447

وأوضح المعهد، فى بيان رسمى صادر ضمن الدليل الفلكى، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، والذى يُعرف بيوم الرؤية الشرعية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد وقت غروب الشمس فى يوم الرؤية داخل مختلف المدن العربية والإسلامية، ما يعنى استكمال شهر ذى القعدة وفقًا للحسابات الفلكية.


وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذى القعدة 1447 هجريًا، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

موعد أول أيام عيد الأضحى 

وبحسب الحسابات نفسها، تأتى وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتظل المواعيد النهائية الرسمية لبداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى مرتبطة بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال الشهر وفق الرؤية الشرعية.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026

 


موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا ستوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويمثل يوم عرفة أهمية كبيرة لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على صيامه لما له من فضل عظيم، لذلك فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 يبدأ فعليًا من هذا اليوم المبارك.

ويظل الموعد النهائي الرسمي مرتبطًا بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.
 

وقت صلاة عيد الأضحى

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

موعد يوم عرفة


كيفية صلاة العيد و سنن صلاة العيد

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
 

