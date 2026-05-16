أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع عدد من العقوبات على النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة الرابعة من نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، والتي أُقيمت أمس الجمعة، وذلك عقب الاطلاع على تقارير حكام ومراقب المباراة.



اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري أليانز الممتاز

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه، بسبب ما بدر من جماهيره أثناء وبعد المباراة، من توجيه السباب لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ولاعبي نادي الاتحاد السكندري.

تغريم نادي الاتحاد السكندري 100 ألف جنيه، بسبب ما بدر من جماهيره أثناء وبعد المباراة من توجيه السباب للاعبي النادي الأهلي، بالإضافة إلى إلقاء زجاجات مياه داخل الصالة.

تغريم نادي الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه، لعدم استلام الميداليات الفضية الخاصة بالمركز الثاني.

تحميل الناديين قيمة تلفيات الصالة، وفقًا لما ستحدده إدارة الصالة بعد الانتهاء من أعمال الحصر.

إخطار شركة “تذكرتي” بمنع الجماهير الحاضرة من الناديين من حضور المباريات لمدة شهرين.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة حرصه الكامل على فرض الانضباط والالتزام داخل الملاعب، والتصدي لأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالروح الرياضية أو سلامة عناصر اللعبة والجماهير.