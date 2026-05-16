أحمد موسى: بيادة كل أسد من أبطال الصاعقة بكل من حاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"كل مقاتل واسد من ابطال الصاعقة بيادته بكل من حاول احداث الفتنة والوقيعة بين الجيش الشعب".



وتابع موسي: " أتمنى أن يتكرر هذا المشهد في كل محافظات الجمهورية والشعب بيحب حيشه بجد لأن الشعب بيشوف جيشه في المناورات وجيشنا موجود ودي رسالة أمن وأمان وثقة".



وأكمل :" قوات الصاعقة تتمركز قريبا من مدينة العبور و 99% من الناس بتتكلم بفخر بالجيش والصاعقة المصرية".

وأضاف :" رأينا رجولة وهيبة وانضباط ولازم الواحد يكون فرحان وسعيد".