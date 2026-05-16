محافظ الجيزة : استبعاد قيادات بحي الطالبية لقصور في النظافة.. صور

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على متابعة جهود تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات في عدد من شوارع حي الطالبية في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بشارع العروبة مع رفع إشغالات المقاهي والكافيهات والباعة الجائلين بالشارع إلى جانب إزالة كافة التعديات والإشغالات بشوارع التعمير وسعد بشير وتقاطعهم مع شارع العروبة بما يضمن تيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.



ووجه المحافظ بإزالة مقر فرز عشوائي للمخلفات بشارع العروبة، والتعامل الفوري مع نقاط تجمع القمامة وإعادة الانضباط للمنطقة مع التشديد على عدم السماح بعودة هذه الأنشطة المخالفة مرة أخرى.



وكلف المحافظ تنفيذ حملات نظافة بتقاطع شارع المحولات مع شارع العروبة، وكذلك بمحيط مجمع المدارس مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية لمنع تكوّن أي بؤر للمخلفات.



ورصد المحافظ خلال جولته تعدي عدد من المقاهي والكافيهات علي الطريق العام في شارع العروبة ما يعيق حركة سير المواطنين مشدداً على غلق وتشميع المنشآت المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق.



وكلف المحافظ باستبعاد قيادات حي الطالبية المسئولة عن النظافة والإشغالات بعد رصد قصور في أداء المهام وكلف هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حي الطالبية، وخاصة بشوارع المحولات والشيخ أحمد نصر والمطبعة مع منع وجود أي بؤر أو تجمعات للمخلفات بشكل نهائي.



وأكد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات بصورة يومية واتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات أو تقصير، بما يحقق الانضباط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.