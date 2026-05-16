قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 33 طن لحوم فاسدة قبل طرحها في عيد الأضحى بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تحصين 170 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك خلال أسبوعين من انطلاق الحملة في 28 أبريل 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من مديرية الطب البيطري أنه تم ذبح 14,930 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، إلى جانب ذبح 1,509,886 طائر دواجن، بما يضمن وصول لحوم حمراء وبيضاء صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم إجراء اختبارات البروسيلا والدرن، إلى جانب التحصين ضد البروسيلا بالعترة 19 ولقاح “ريف 1” لـ 3,118 رأس ماشية.

كما نظمت مديرية الطب البيطري 435 ندوة إرشادية للتوعية بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، فضلًا عن ترقيم وتأمين 2,536 رأس ماشية.

وفي إطار جهود مكافحة الكلاب الضالة، أكد محافظ الجيزة أنه تم تحصين وتعقيم 1,254 كلب حر استمراراً لجهود المحافظة في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، في إطار يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والبيئية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط 33 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن والأسماك المملحة والفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 36 محضرًا.