ضربوها بالمقشة حتى الموت..مصرع ربة منزل على يد حماتها وشقيقة زوجها في طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة بعد وفاة ربة منزل علي يد حماتها وشقيقة زوجها ضربا بواسطة عصا خشبية “مقشة” حتى الموت إثر خلافات أسرية .

تفاصيل الواقعة



ووجه المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم رئيس نيابة أول طنطا بحبس سيدة عذبت زوجه ابنها بالضرب حتى الموت بالاشتراك مع شقيقة زوجها باستخدام عصا خشبية لخلافات أسرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل

كما وجهت النيابة العامة بحبس حماة الفتاة الضحية وشقيقه زوجها المتهمتين بارتكاب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وعرض جثة الفتاة الضحية علي الطب الشرعي.

وكان ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية تمكنوا من ضبط سيدة خمسينية تدعي"ا.م"50 سنة وشقيقة زوج الضحية لارتكابهما واقعة إنهاء حياة زوجة ابنها بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها حتى الموت بواسطة عصا خشبية بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها داخل شقتها السكنية متوفاة في ظروف غامضة.

سقوط المتهمين في الواقعة

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط السيدة المذكورة حماة الفتاة الضحية وشقيقة زوجها لارتكابهما واقعة الاعتداء علي الفتاة بسبب خلافات أسرية .

الجناة أمام العدالة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.