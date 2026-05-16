وزير الدولة للإعلام يدعو رؤساء القنوات الفضائية الخاصة لاجتماع موسع غدًا

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، الدعوة إلى رؤساء جميع القنوات الفضائية المصرية الخاصة، لعقد لقاء موسع غدًا "الأحد" بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك في إطار مواصلة لقاءاته مع ممثلي الإعلام والصحافة المصرية، وإجراء حوار مفتوح حول مختلف القضايا المتعلقة بممارسة هذه القنوات لعملها بالصورة التي تمكنها من أداء رسالتها على أفضل وجه.

يأتي هذا اللقاء في إطار ما ورد بوثيقة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، لا سيما البند رقم (8) الذي ينص على "إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الآراء الأخرى".

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون وزارة الدولة للإعلام همزة الوصل الفعالة مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في تقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري.

كان وزير الدولة للإعلام قد عقد فور توليه مهام منصبه لقائين متتاليين مع رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب وفدين من نقيبي وأعضاء مجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار فتح قنوات التواصل مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية المصرية.

ومن المقرر أن يواصل وزير الدولة للإعلام خلال الفترة المقبلة سلسلة لقاءاته مع القائمين على وسائل الإعلام القومية والخاصة والحزبية، المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى جانب الإعلام الرقمي، فضلًا عن الرموز الإعلامية والصحفية، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل ما يواجههم من تحديات أو عقبات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لصالح الوطن والمجتمع.

وأكدت الوزارة أن هذه اللقاءات تستهدف دعم حرية الرأي والتعبير في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، والعمل على توفير المناخ الملائم الذي يمكن المؤسسات الإعلامية والعاملين بها من أداء رسالتهم المهنية وفقًا للتشريعات المنظمة وقيم المجتمع المصري.