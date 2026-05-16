قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية.. تراجع المكرونة والبيض وصعود الزيوت والبقوليات
مسيرة أوكرانية تستهدف أكبر محطة نووية في أوروبا
من خلال الموبايل.. 4 خدمات الكترونية تخص القضايا بدلا من تكدس المحاكم
الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
قتل ترامب.. إيران تعلن عن مكافأة كبيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي
كيفية طواف مريض سلس البول.. الإفتاء توضح
5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة
تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية
بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي
متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام يدعو رؤساء القنوات الفضائية الخاصة لاجتماع موسع غدًا

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، الدعوة إلى رؤساء جميع القنوات الفضائية المصرية الخاصة، لعقد لقاء موسع غدًا "الأحد" بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك في إطار مواصلة لقاءاته مع ممثلي الإعلام والصحافة المصرية، وإجراء حوار مفتوح حول مختلف القضايا المتعلقة بممارسة هذه القنوات لعملها بالصورة التي تمكنها من أداء رسالتها على أفضل وجه.

يأتي هذا اللقاء في إطار ما ورد بوثيقة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، لا سيما البند رقم (8) الذي ينص على "إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الآراء الأخرى".

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون وزارة الدولة للإعلام همزة الوصل الفعالة مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في تقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري.

كان وزير الدولة للإعلام قد عقد فور توليه مهام منصبه لقائين متتاليين مع رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب وفدين من نقيبي وأعضاء مجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار فتح قنوات التواصل مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية المصرية.

ومن المقرر أن يواصل وزير الدولة للإعلام خلال الفترة المقبلة سلسلة لقاءاته مع القائمين على وسائل الإعلام القومية والخاصة والحزبية، المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى جانب الإعلام الرقمي، فضلًا عن الرموز الإعلامية والصحفية، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل ما يواجههم من تحديات أو عقبات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لصالح الوطن والمجتمع.

وأكدت الوزارة أن هذه اللقاءات تستهدف دعم حرية الرأي والتعبير في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، والعمل على توفير المناخ الملائم الذي يمكن المؤسسات الإعلامية والعاملين بها من أداء رسالتهم المهنية وفقًا للتشريعات المنظمة وقيم المجتمع المصري.

القنوات الفضائية الخاصة وزير الدولة للإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط مصنع مياة غازية غير مرخص وربع طن دواجن بدون بيانات غير صالحة

محافظ الغربية

محافظ الغربية : تكثيف الأعمال للانتهاء الكامل من رفع التراكمات بمصنع دفرة

فريق مستشفى قنا الجامعى

مستشفى قنا الجامعى يجرى جراحة نادرة ودقيقة لرضيع حديث الولادة بمنظار الأنف

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد