5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة

نفت مصادر رسمية مسؤولة ما تردد مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الدولة طرح فئات معدنية جديدة بقيمة 5 و10 جنيهات كبديل للأوراق النقدية المتداولة حالياً.

وأكدت المصادر أن الهيكل النقدي المعدني المعمول به في الأسواق سيظل ثابتاً دون أي تغييرات وشيكة.

حقيقة العملات المتداولة: "نماذج تذكارية لا تجارية"

وأوضحت التقارير الرسمية أن الصور التي أثارت ارتباكاً لدى المواطنين والتجار ليست عملات مساعدة للتداول اليومي، بل تندرج تحت فئتين:

نماذج تخيلية: صممها بعض الهواة ونُشرت على صفحات غير رسمية.

عملات تذكارية: تصدرها مصلحة سك العملة لتوثيق مشروعات قومية أو أحداث تاريخية، وهي غير مخصصة للتبادل التجاري الواسع.

وشددت المصادر على أن فئة الـ 10 جنيهات تعتمد كلياً على الإصدار البلاستيكي "البوليمر"، الذي أثبت كفاءة عالية، ولا يوجد أي توجه لتحويلها إلى عملة معدنية صلبة في الوقت الراهن.

المعايير الاقتصادية وتكلفة السك

وأكد خبراء النقد أن قرار سك فئات معدنية جديدة يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بالجدوى الاقتصادية وتكلفة المعادن مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة. وتهدف السياسة النقدية الحالية إلى:

تيسير المعاملات اليومية البسيطة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية لسك فئات كبيرة الحجم

الحفاظ على وفرة الفئات المساعدة الحالية (الجنيه ونصف الجنيه) بأوزانها وتصاميمها المعتمدة

التحول الرقمي ورؤية "مجتمع لا نقدي"

وأشارت مصلحة سك العملة والبنك المركزي إلى أن الرؤية المستقبلية لعام 2026 تتوجه نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي والمعدني (Cashless Society). ويأتي هذا عبر:

التوسع في منصات الدفع الإلكتروني والتحصيل الرقمي في الأسواق والمواصلات

تقليل الضغط على الفئات المعدنية الصغيرة وتطوير النظام المالي ليتماشى مع المعايير العالمية

تحذير قانوني

وحذر المسؤولون، الجمهور من الانسياق وراء ادعاءات بعض الصفحات التي تعرض العملات التذكارية كإصدارات نقدية عامة، مشددين على أن القانون يحظر تداول أي عملات في المعاملات المالية اليومية لم يعتمدها البنك المركزي رسمياً.

وقف إصدار العملات البلاستيكية

وكان كشف المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والعودة إلى طباعة العملات الورقية القديمة بدلاً منها.

وأكد المركز الإعلامي، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات تتعلق بإيقاف العملات البلاستيكية، موضحًا أن عمليات طباعة وإصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا مستمرة بشكل طبيعي.

وأوضح البنك المركزي أن العملات البلاستيكية المتداولة تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويمكن استخدامها في جميع عمليات البيع والشراء وسداد الخدمات دون أي قيود، مع استمرار تداول العملات الورقية الحالية بالتوازي مع العملات البلاستيكية داخل الأسواق المصرية.