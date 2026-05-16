الوادي الجديد : 155 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توفير (155) فرصة عمل متنوعة على مستوى المحافظة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.



- تفاصيل الوظائف المطلوبة

وتضمنت فرص العمل بإحدى إحدى الشركات الاستثمارية (فرع) الخارجة - الداخلة - باريس (110) مسئول تمويل ذكور وإناث مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط وشركة أخرى بالداخلة أعلنت عن توظيف (15) مسئول تمويل و(5) مسئول منتج جمعية و(5) مسئول منتج استثمار ذكور وإناث، . (15) مسئول تمويل منتجات استهلاكية كما أعلنت إحدى الشركات الاستثمارية بالخارجة عن توظيف (5) عامل ذكور فقط ولا يُشترط مؤهل، وتضمنت مميزات الوظائف المعلنة عقد عمل وتأمين صحي أرباح ثانوية للمميزين متوسط - عالي - ومكافأت ترقيات للكادر الوظيفي.