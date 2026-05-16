هتوصل 40.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً عاجلاً تحذر فيه المواطنين من تقلبات حادة في حالة الطقس تبدأ اعتباراً من غدا الأحد المقبل، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، مع تسجيل درجات حرارة قياسية تلامس حاجز الـ 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

أسباب الموجة وتوزيع الحرارة

وأرجع خبراء الأرصاد هذه الموجة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تزامناً مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الحرارة في طبقات قريبة من سطح الأرض.

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و39 درجة.

جنوب البلاد: قد تتخطى الحرارة حاجز الـ 42 درجة مئوية في الأقصر وأسوان خلال ساعات النهار.

السواحل الشمالية: ستكون أقل حدة لكنها ستشهد ارتفاعاً ملموساً يتراوح بين 32 و35 درجة مع زيادة في نسب الرطوبة.

تحذير من "رياح الخماسين" والأتربة

وأشارت الهيئة إلى أن الموجة الحارة قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

إرشادات السلامة للمواطنين

ووجهت الأجهزة المعنية والخبراء حزمة من النصائح للمواطنين لمواجهة هذه الموجة بسلام:

تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة خلال فترة الظهيرة (من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً). الإكثار من شرب السوائل: شرب الماء بكثرة حتى في حالة عدم الشعور بالعطش لتعويض الأملاح المفقودة. ارتداء الملابس القطنية: الحرص على الملابس الخفيفة وفاتحة اللون التي تعكس أشعة الشمس. الحذر لمرضى الحساسية: ارتداء الكمامات عند الخروج في حالة وجود أتربة عالقة. عدم ترك مواد قابلة للاشتعال: التحذير من ترك "الولاعات، زجاجات العطر، أو أجهزة الشحن" داخل السيارات المغلقة.

موعد انكسار الموجة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تستمر هذه الموجة لمدة 72 ساعة على الأقل، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والعودة للمعدلات الربيعية الطبيعية بداية من نهاية الأسبوع المقبل، مع هدوء في نشاط الرياح.