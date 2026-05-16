الزوجة تفوض في تطليق نفسها.. شروط عقد الزواج وحقوق المرأة في مشروع قانون الأسرة الجديد

عبد العزيز جمال

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن تنظيم متكامل وشامل لعقد الزواج، بداية من تعريفه القانوني وأركانه الأساسية وحتى الشروط التفصيلية التي يجوز للزوجين الاتفاق عليها داخل الوثيقة الرسمية، وذلك في إطار تشريعي طموح يستهدف تقليل النزاعات الأسرية المتزايدة وضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين بشكل عادل ومتوازن.
 

حق الزوجة في اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد

نص مشروع القانون الجديد على منح الزوجة الحق القانوني في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها الشخصية والأسرية، وذلك طالما أن هذه الشروط لا تخالف مقاصد عقد الزواج الشرعية والأصولية.

ومن أبرز الحقوق التي يجوز للزوجة اشتراطها داخل وثيقة الزواج:

  • حقها في العمل أو الدراسة خارج المنزل، دون أن يكون للزوج حق منعها من ذلك.
  • حقها في الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق، لتضمن لنفسها وأولادها سقفًا آمنًا بعد الانفصال.
  • اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها الخطية الصريحة، مما يمنحها حق الاعتراض والموافقة على التعدد.
  • كما أجاز المشروع للزوج تفويض الزوجة في تطليق نفسها (ما يعرف بخيار التطليق)، سواء لمرة واحدة أو لأكثر من مرة، على أن يكون هذا التفويض مثبتًا بشكل رسمي وموثق داخل وثيقة عقد الزواج الأصلية أو في ملحقها التنفيذي المرفق.

الجزاء القانوني لمخالفة الزوج لهذه الشروط

أكدت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد أن مخالفة الزوج لأي من هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها وكتابتها في العقد تمنح الزوجة حقًا قانونيًا في طلب فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة، مع إلزام الزوج بتعويضها عن الأضرار المترتبة على مخالفته لتعهداته.

وفي الوقت نفسه، أجاز المشروع للزوجة التنازل لاحقًا عن هذه الاشتراطات (قبل وقوع المخالفة أو بعدها) أو قبولها استمرار العلاقة الزوجية رغم الإخلال بها، وذلك وفقًا لإرادتها الحرة دون أي إكراه أو ضغط.

فسخ الزواج بسبب الغش أو التدليس خلال 6 أشهر

حدد مشروع القانون حالات محددة وواضحة يجوز فيها للزوجة طلب فسخ عقد الزواج أمام القضاء، وذلك إذا ثبت تعرضها للغش أو التدليس من قبل الزوج قبل إتمام الزواج.

ومن أمثلة حالات الغش والتدليس:

  • ادعاء الزوج مركزًا اجتماعيًا أو ماديًا غير حقيقي (مثل نسبة نفسه إلى وظيفة معينة أو ثروة لا يمتلكها).
  • إخفاء الزوج عيبًا خلقيًا أو نفسيًا أو مرضًا مؤثرًا (مثل العقم أو الأمراض المزمنة أو الاضطرابات النفسية الحادة).
  • إخفاء الزوج سلوكًا مخالفًا للحقيقة يتعلق بأخلاقه أو دينه أو سمعة أسرته.
  • ويشترط لقبول دعوى الفسخ بسبب الغش:
  • ألا تكون الزوجة قد حملت من هذا الزوج أو أنجبت له أولادًا.
  • أن يتم رفع الطلب القضائي بفسخ الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج فقط.
     
ويهدف هذا الشرط الزمني إلى تحقيق التوازن بين حماية الزوجة من الغش وعدم زعزعة استقرار الأسر المستقرة التي أنجبت وأقامت علاقة زوجية حقيقية.

شروط حضور الشهود في عقد الزواج

في شأن تنظيم عقود الزواج وإجراءات توثيقها، نصت المواد المنظمة لعقد الزواج في مشروع القانون الجديد على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين (رشيدين) وقت إبرام العقد.

ويشترط أيضًا فهم هذين الشاهدين بشكل واضح ويقيني أن المقصود من حضورهما هو إبرام عقد زواج رسمي شرعي، وليس مجرد حفل أو اتفاق عرفي غير موثق، على ألا يقل عمر أي من الشاهدين عن 18 عامًا ميلاديًا كاملاً.

وثيقة تأمين وملحق تنفيذي للحقوق المالية للزوجة

في خطوة تعد الأهم في مشروع القانون لحماية الحقوق المالية للمرأة المصرية، ألزم مشروع القانون الزوج بأن يقدم وثيقة تأمين صالحة ومعتمدة لصالح الزوجة، وذلك عند إبرام عقد الزواج، على أن تضمن هذه الوثيقة حصول الزوجة على مبلغ مالي أو نفقة محددة حال وقوع الطلاق البائن (الطلاق الذي لا رجعة فيه) أو التطليق القضائي بأمر من المحكمة.

ويجري تنظيم وثيقة التأمين هذه بقرار تصديره من وزير العدل، بعد التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يضمن تنفيذها بشكل عملي وفعال.

الملحق التنفيذي للاتفاقات المالية بين الزوجين

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد استحداث ملحقًا رسميًا ملزمًا يرفق بوثيقة عقد الزواج أو وثيقة الطلاق (عند الانفصال)، يشمل بالتفصيل كافة الاتفاقات المالية بين الزوجين.

ويشمل هذا الملحق التنفيذي بنودًا مثل:

  • نفقة الزوجة المتفق عليها (سواء أثناء الزواج أو بعده)
  • نفقة المتعة المستحقة للزوجة المطلقة
  • نفقات الأطفال (نفقة الصغار، أجر الحضانة، مصاريف التعليم والعلاج والملبس)
  • تنظيم حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الانفصال (لمن تبقى فيه ومن يتحمل تكاليفه)
  • أي التزامات مالية أخرى يتفق عليها الطرفان
     
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟.. «الأسرة» تجيب

قوة السند التنفيذي للملحق

في تطور قانوني، يمنح مشروع القانون هذا الملحق قوة السند التنفيذي، بما يعني أنه يمكن تنفيذ ما ورد فيه من التزامات مالية مباشرة أمام محكمة الأسرة، ودون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية جديدة أو انتظار أحكام طويلة الأجل.

وهذا الإجراء يستهدف بشكل أساسي:

  • تسريع إجراءات حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية والمالية.
  • تجنب تكدس القضايا في محاكم الأسرة وتخفيف العبء عن القضاء.
  • ردع الأزواج المماطلين الذين يستخدمون إجراءات التقاضي الطويلة كوسيلة للتهرب من دفع الالتزامات المالية المفروضة عليهم.

ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى خلق بيئة أسرية أكثر استقرارًا وعدلاً، من خلال التوثيق المسبق للحقوق والواجبات قبل حدوث الخلافات والنزاعات


 

