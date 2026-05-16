ترامب يعلن مصرع أخطر إرهابي في العالم.. من هو الرجل الثاني في داعش؟

تمكنت القوات الأمريكية والقوات المسلحة النيجيرية في تحقيق نجاح في تنفيذ مهمةً بالغة التعقيد، مُخطط لها بدقةٍ متناهية.

وكشف الرئيس الأمريكي في تصريحات له على ان المهمة هي القضاء على أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة وهو أبو بلال المنكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميًا.

وبيّن ترامب أن أبو بلال المنكي ظن أنه يستطيع الاختباء في أفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدي واشنطن مصادر تُطلعها على تحركاته.

وزاد ترامب: لن يُرهب بعد الآن شعوب أفريقيا، ولن يُساعد أبو بلال المنكي في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين.

وختم قائلا : بإقصائه، تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكلٍ كبير. شكرًا لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية.