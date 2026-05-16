ترامب: الصين لن تتخذ أي إجراء ضد تايوان خلال وجودي في السلطة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ملف تايوان يمثل الأولوية القصوى والأكبر للرئيس الصيني منذ أن عرفه قبل 12 عاما.

وقال ترامب : الصين لن تتجرأ على اتخاذ أي إجراء ضد تايوان خلال فترة وجودي في السلطة . وهناك من داخل تايوان من يريد الاستقلال وهذا أمر محفوف بالمخاطر

وأضاف: أعتقد أن الصين قد تفعل شيئا إزاء تايوان في حال لم أكن موجودا. وسيكون من الجيد لكل من تايوان والصين أن يهدئا الأمور قليلا

وتابع: أعتقد أن الصين قد تفعل شيئا إزاء تايوان في حال لم أكن موجودا .والرئيس الصيني كان لطيفا للغاية في تعامله مع ملف إيران ومضيق هرمز.

وزاد : أود أن أرى الجميع الذين يصنعون الرقائق في تايوان ينتقلون إلى أمريكا. ونحن نتفوق على الصين بفارق كبير في سباق الذكاء الاصطناعي وسننتصر فيه.

وأكمل ترامب: الرئيس شي كان متفاجئا جدا من مدى تقدمنا في مجال الذكاء الاصطناعي .و عندما بدأ هذا المجال كانوا قد حققوا تقدما هائلا لكن الآن نحن متقدمون عليهم بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي

وأمضى ترامب قائلا : لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس شي ومع الصين. ومسألة تزويد تايوان بأسلحة أمريكية بقيمة 12 مليار دولار معلقة في الوقت الحالي

وتابع أيضا: إذا أرادت الصين تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية فعلى بكين بناء مصانع في الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين .والصين قد تشتري 750 طائرة من طراز بوينغ

وبشأن إيران قال ترامب : كنا فعلا قريبين من إطار اتفاق لا سلاح نووي وكانوا سيعطوننا الغبار .وكلما عقدوا اتفاقا في اليوم التالي يتصرفون وكأنه لم نتحدث عن ذلك. إنهم مجانين وبسبب ذلك لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي

وصرح ترامب لـ"فوكس نيوز": أبلغت بكين أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة في ملف إيران أو في تأمين الملاحة بمضيق هرمز

وأشار إلى أن الصين تعتمد على مضيق هرمز لتأمين 40% من إمداداتها النفطية.

وواصل ترامب تصريحاته قائلا : أحبطت محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي مرتين ولو امتلكته لاستخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط.



وذكر ترامب : كنت مستعدا لقبول وصول سعر النفط إلى 200 دولار لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سيستخدمونه حتما ضدنا والخطر النووي الإيراني كان سيستهدف إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا.

وختم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته : الولايات المتحدة جنت ثروة طائلة من النفط الفنزويلي.