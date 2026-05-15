ليديا لوتشيانو: شخصية "ورد" في "فرايداي" تشبهني كثيرًا

كشفت الفنانة ليديا لوتشيانو، خلال استضافتها مع أبطال العرض المسرحي "فرايداي" ببرنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة ON، أن رحلتها مع الغناء بدأت منذ سنوات الطفولة، بينما جاءت أولى خطواتها في التمثيل من خلال مشاركتها في أوبريت "الباروكة"، وهو ما جعلها تكتشف شغفها الحقيقي بعالم المسرح.

أبطال العرض المسرحي

وأضافت ليديا لوتشيانو أنها واصلت بعدها مشوارها الفني بالمشاركة في مسرحية "أم كلثوم"، قبل أن تنضم إلى أبطال العرض المسرحي "فرايداي"، مؤكدة أن شخصية "ورد" التي تجسدها داخل العمل تحمل الكثير من التفاصيل والملامح القريبة من شخصيتها الحقيقية.

نقطة التحول الحقيقية

وقال أحمد البوهي، مخرج العرض المسرحي "فرايداي"، إن فكرة تقديم عمل موسيقي على هذا النحو كانت حلماً يراوده منذ فترة دراسته في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، موضحًا أن نقطة التحول الحقيقية جاءت بعد مشاهدته أحد العروض الموسيقية الشهيرة خلال رحلة عمل في نيويورك، وهو ما دفعه للتفكير في خوض التجربة داخل مصر.

