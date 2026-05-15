اليوم.. مسرح السامر يشهد عرضي سالب واحد ونظرية العدالة الفاسدة

تتوالى فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة اليوم الجمعة، عرضين جديدين، الأول بعنوان "سالب واحد"، لفرقة دسوق المسرحية، ويعرض في السادسة مساء، وهو من تأليف محمد عادل، وإخراج حسام راشد، وتدور أحداثه حول أسرة بسيطة تُرزق بطفل يعاني من إعاقة ذهنية وجسدية، ويرصد العمل رحلة نموه وما يحيط بها من صراعات نفسية واجتماعية.

أما العرض الثاني لفرقة دمياط المسرحية، ويحمل عنوان "نظرية العدالة الفاسدة"، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج شيرين رضا، وتدور أحداثه حول ليلة عابرة تتحول إلى كابوس، حيث يتعرض شاب وفتاة لحادث على طريق جبلي معزول فيضطران إلى اللجوء إلى رجل غامض يعيش وحيدا، يبدو في البداية أنه مضيافا، لكن حديثه يكشف تدريجيا عن أفكاره المشوهة عن العدالة.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررا.

ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة المخرج إبراهيم المهدي، الكاتبة والناقدة إسراء محبوب، الكاتب والمخرج علي عثمان.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، وذلك حتى 25 مايو الجاري.

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح أحد أبرز الفعاليات المسرحية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة سنويا لدعم المبدعين الشباب، وإتاحة الفرصة أمام التجارب المسرحية الجديدة للتعبير عن رؤاها الفنية.