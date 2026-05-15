الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

غنّا القاهرة.. ليلة فنية تحتفي بإبداع يوسف شاهين بصوت إسراء عصام

أحمد البهى

تستعد الفنانة إسراء عصام، نجمة دار الأوبرا المصرية، لإحياء أمسية «غنّا القاهرة»، في حفل استثنائي يليق باسم المخرج الكبير يوسف شاهين، وذلك يوم 20 مايو 2026، على خشبة المسرح الصغير بـدار الأوبرا المصرية، حيث يجمع الحفل بين النقد والتحليل الموسيقي والاستعراضات والتكريم، بمشاركة كوكبة من نجوم فرقة «أعز الناس»، وكوكبة من نجوم الفن من بينهم الدكتورة مريم نوح، والفنانة أميرة فراج، والفنانة رباب ناجي، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وتنظيم الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف رشا الفقي.

ويخرج الحفل الفنان هاني حسن، وبرؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز، وإدارة فرقة أعز الناس للفنان أشرف حسن، فيما يتولى الفنان نديم هشام، مهمة التقديم والتمثيل في الحفل، ويشارك في النقد الموسيقي الدكتور هشام نبوي، وفي التحليل الموسيقي الدكتور طارق مهران، بينما تتولى دعاء حلمي النقد السينمائي، ويشرف الأستاذ الدكتور حسان صابر على الاستعراضات، في حين يتولى كريم رضوان مهمة التنسيق العام.

ومن المقرر أن تقدم النجمة إسراء عصام أغنية «مفترق الطرق» للنجمة ماجدة الرومي، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الكبير صلاح جاهين، ولحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل.

وقالت الفنانة إسراء عصام إن الأغنية تحكي عن لحظة فراق مؤلمة بين شخصين جمعتهما قصة حب، غير أن القدر والظروف فرّقا بينهما.

وأضافت أن الأغنية مليئة بإحساس مزدوج ما بين الحزن والحنين، كما تصف شعور الإنسان وهو يقف عند «مفترق الطرق» في حياته، بين الماضي بكل ذكرياته، وبين محاولته الاستمرار والبدء من جديد، مؤكدة أن كلمات الأغنية تحمل تأملًا عميقًا في الحياة، وأنه رغم الوجع والخسارة لا يزال هناك أمل، ولا تزال الحياة تحمل الكثير من الأشياء الجميلة.

وأوضحت أن من أبرز المعاني التي تتناولها الأغنية الإحساس بالضياع بعد الفراق، والتسليم للقدر والمصير، ومحاولة التمسك بالأمل رغم الحزن، إلى جانب التأكيد على أن الحياة تستمر حتى وإن كان القلب مثقلًا بالألم.

واستكملت إسراء عصام حديثها مؤكدة أن الأغنية جاءت ضمن أحداث فيلم عودة الابن الضال، الذي يُعد واحدًا من أهم أفلام يوسف شاهين، والذي عُرض عام 1976.

ويُذكر أن من أحدث أعمال الفنانة إسراء عصام مشاركتها في العرض المسرحي سكرولينج، من صياغة وإخراج خالد جلال، الذي يناقش المشاكل والأزمات التي تسببت فيها الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وخاصة الهاتف المحمول، ويسلط العمل الضوء على أضراره التي قد تصل إلى الموت. 

قدمت الفنانة إسراء عصام في هذا العرض شخصية فتاة تعاني من اضطرابات نفسية شديدة نتيجة قسوة والدها، الأمر الذي دفعها للتحول إلى سفاحة تستدرج الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم تقتلهم داخل شقتها بدافع الإنتقام.
كما شاركت بالتمثيل والغناء في احتفالية عيد الشرطة ٧٣ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مشاركتها في حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية.

وتعمل إسراء عصام حاليًا على تجهيز أغان جديدة خاصة بها، بالتعاون مع عدد من الملحنين وكتّاب الأغاني الشباب الموهوبين، تمهيدًا لطرحهم قريبًا.

ومن أبرز أعمالها الأخيرة أيضًا مشاركتها بالغناء في مسلسل الحشاشين خلال موسم رمضان 2024، حيث قدمت رباعيات عمر الخيام ضمن أحداث العمل، بترشيح من المخرج بيتر ميمي، كما شاركت كممثلة في مسلسل الوصفة للمخرج خيري سالم، ومسلسل صوت وصورة للمخرج محمود عبد التواب.

