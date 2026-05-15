عراقجي: قضية تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب لأمريكا وصلت إلى طريق مسدود

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وبرغم عدم استقراره يهدف إلى إتاحة الفرصة لتسوية دبلوماسية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى ان هناك ألغام في مضيق هرمز ولهذا يتعين على السفن التي ترغب في عبور المضيق التنسيق مع إيران.

وبين الوزير الإيراني أن قضية تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف : سيعود الطرفان إلى هذه المسألة لاحقا.

وختم عراقجي تصريحاته قائلا : طهران ستجري مباحثات إضافية مع روسيا بشأن مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بمجرد أن تبدأ إيران والولايات المتحدة مناقشة هذه القضية.