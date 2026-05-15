أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف

محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‏روبيو أن واشنطن لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف.

وذكر ‏روبيو في تصريحات : إذا سمحنا لإيران بامتلاك سلاح نووي ستتحكم في مضيق هرمز بشكل دائم.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين "بلعب دور أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز.. مضيفا "لدى الصين حافز اقتصادي واستراتيجي قوي؛ للتدخل والمساعدة في كبح جماح تحركات إيران في الخليج العربي"، محذرا من أن الأزمة المستمرة تهدد الاستقرار العالمي.

ولفت روبيو - في حديثه مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/ - إلى أن الشحنات المرتبطة بالصين قد تأثرت بالفعل، مشيرا إلى أن السفن المرتبطة بالصين عالقة فعليا في المنطقة؛ وسط حالة من عدم اليقين بشأن المرور الآمن عبر المضيق.

وتابع: لقد رأيتم سفينة صينية، ليست سفينة ترفع العلم الصيني، لكنها كانت تحمل شحنة صينية، وقد تعرضت للهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن هذا الوضع يسلط الضوء على مخاطر السماح بالوصول الانتقائي عبر الممر المائي الحرج.

وأشار روبيو إلى أن هذا "الاضطراب" يمثل تهديدا أوسع نطاقا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على شحنات الطاقة التي تمر عبر المضيق وعلى الطلب العالمي على صادراته.

وحذر من أنه مع معاناة الاقتصادات وسط الأزمة، قد "ينخفض ​​الطلب على السلع الصينية وقد تهوي الصادرات بشكل حاد".. مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في دفع الصين إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الضغط على إيران.

