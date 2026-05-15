الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات

أعرب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن دعمه الكامل وتقديره للإجراءات التنظيمية التي أعلنها الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه الموسع بمديري المديريات التعليمية، والتي استهدفت ضبط منظومة امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/ 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وقال المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان له : نثمن الرؤية التي طرحها وزير التربية والتعليم، والتي تضع مديري المديريات في موضع المسئولية الكاملة لانضباط امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكداً أن المتابعة اللحظية والجولات الميدانية هي الضمانة الأبرز لسلامة العملية الامتحانية.

كما أشاد المجلس بالتوجه نحو مراجعة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، وتشديد الرقابة على مواد الهوية الوطنية في المدارس الدولية عبر لجان تخصصية، بما يعزز قيم الانتماء وبناء الشخصية المصرية.

من جهته، دعا عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، الطلاب إلى التركيز التام في التحصيل العلمي والابتعاد عن أي مصادر تشتيت، مع التأكيد على أن المسار الوحيد للنجاح هو الجهد والمثابرة. وحث الطلاب على الالتزام التام بالتعليمات الإدارية داخل اللجان، وتجنب حيازة أي وسائل إلكترونية أو أدوات تخالف القواعد المنظمة، صوناً لمستقبلكم وحفاظاً على نزاهة مجهودكم. وأكد أن التقييم الحقيقي هو بوابة الطلاب نحو مستقبل أكاديمي.

وناشد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أولياء الأمور بضرورة توفير بيئة نفسية هادئة ومستقرة للطلاب خلال هذه الفترة الحرجة، والابتعاد عن ممارسة الضغوط المفرطة التي قد تؤثر سلباً على أدائهم. وقال " علام" نأمل منكم غرس قيم الأمانة والاعتماد على الذات في نفوس أبنائكم، ومعاونة أجهزة الوزارة في التصدي للشائعات أو الانسياق وراء دعوات التشكيك، مؤكداً أننا جميعاً شركاء في مسؤولية العبور بماراثون الامتحانات إلى بر الأمان.