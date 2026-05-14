تكنولوجيا وسيارات

عودة أصغر سيارات جيب.. أفينجر 2027 تنطلق من جديد

صبري طلبه

تُعد جيب أفينجر 2027 هي النسخة الأصغر من سيارات JEEP على مستوى العالم، حيث استطاعت منذ ظهورها الأول أن تقدم تصورًا مختلفًا لفئة الكروس أوفر المدمجة التي تحمل هوية العلامة الأمريكية الشهيرة. 

وتواصل جيب من تعزيز تواجدها من خلال هذه النسخة، والتي تنطلق مجددًا عبر نسخة فيس ليفت 2027، حيث عملت جيب على تطوير هذا الطراز عبر تحديثات شملت التصميم الخارجي وخيارات الحركة والتجهيزات.

تصميم جيب أفينجر 2027

حصلت جيب أفينجر 2027 على جنوط رياضية قياس 17 و18 بوصة، مع إضافات تصميمية عززت الطابع الرياضي للهيكل الخارجي، خاصة عبر الدعامات الجانبية والأمامية التي تمنح السيارة حضورًا أقرب لفئة السيارات متعددة الاستخدامات.

كما زُودت السيارة بمصابيح Matrix LED متطورة، إلى جانب شبكة متعددة الفتحات الهوائية تضيف طابعًا بصريًا مختلفًا، وفتحة سقف بانوراما، وقضبان مزدوجة تعزز من الجانب العملي، وتتوفر أفينجر الجديدة بعدة ألوان خارجية من بينها لون Forest المستوحى من الطبيعة، بالإضافة إلى لون Bamboo .

خيارات متعددة للمحركات بين البنزين والكهرباء

اعتمدت جيب أفينجر 2027 على تنوع واضح في منظومات الحركة ، وتأتي النسخة الأساسية بمحرك بنزين تيربو مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر.

ويتوفر هذا المحرك مع ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، إلى جانب خيار أوتوماتيكي لبعض الفئات، كما تقدم جيب أفينجر 2027 بنسخة مايلد هايبرد تعتمد على منظومة هجينة خفيفة بقوة 108 أحصنة، مع ناقل حركة دبل كلتش.

توفر جيب أفينجر 2027 نسخة كهربائية بالكامل من أفينجر تعتمد على محرك بقوة 154 حصانًا، مع مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر وفقًا لمعايير WLTP، وهو كما تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 كيلوواط.

