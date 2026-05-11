تكنولوجيا وسيارات

بسرعات لا تصدق.. ماذا تقدم مازيراتي ام سي بورا الخارقة؟

صبري طلبه

تشهد فئة السيارات الخارقة منافسة متسارعة بين الشركات العالمية لتقديم طرازات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، وتأتي مازيراتي MC20 موديل 2026 ضمن هذه الفئة كواحدة من أبرز طرازات السوبر كارز من العلامة الإيطالية.

وتعتمد مازيراتي ام سي بورا على محرك قوي، وهيكل خفيف الوزن، وتصميم انسيابي يركز على تعزيز الأداء الديناميكي، إلى جانب تجهيزات تقنية تهدف إلى تقديم تجربة قيادة أكثر توازنًا.

تصميم السيارة مازيراتي ام سي بورا

تعتمد مازيراتي MC20 على تصميم خارجي يحمل ملامح السيارات الخارقة، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 4,669 مم، مع عرض يصل إلى 1,965 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,224 مم فقط، ما يمنحها هيئة منخفضة تساعد على تحسين الانسيابية والثبات عند السرعات المرتفعة.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,550 كجم، وزودت MC20 بعجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح حادة الشكل وإضاءة تعمل بتقنية LED.

محرك مازيراتي MC20 موديل 2026

تعتمد مازيراتي MC20 موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.0 لتر، ويعمل بتقنية التوين تيربو، يستطيع إنتاج قوة تصل إلى 630 حصان، مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي RWD، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 9.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا.

تسارع السيارة مازيراتي MC20 موديل 2026

تقدم MC20 مستويات أداء تنافس عددًا كبيرًا من السيارات الخارقة داخل فئتها، حيث تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 320 كم في الساعة.

