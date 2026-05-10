تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات صينية موديل 2026.. أسعار تحت المليون

صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية وأنظمة الدفع، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات التقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات صينية موديل 2026 بأسعار تحت المليون جنيه.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقدم بسعر يتراوح بين 769,900 و 974,900 جنيه.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 759,900 جنيه.

إم جي 5

تأتي السيارة ام جي 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الاماميCVT، وبسعر يبدأ من 924,990 جنيه.

بي واي دي دولفين

زودت السيارة بي واي دي دولفين بمحرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع مدى يقدر بـ 300 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 899,900 جنيه.

شيري اريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 720,000 و 805,000 جنيه.

