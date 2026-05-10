بتصميم شبابي.. كل ما تريد معرفته عن BMW Z4

تواصل BMW من تألقها عبر طراز Z4 الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المكشوفة التي تجمع بين التصميم الشبابي والطابع الديناميكي، مع الاعتماد على تجهيزات تقنية وخيارات متنوعة لمنظومات الحركة.

أبعاد BMW Z4

تأتي BMW Z4 بنسبة طول 4.32 متر تقريبًا، مع عرض يصل إلى 1.86 متر وارتفاع منخفض عند 1.30 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.47 متر، بينما يتراوح وزنها بين 1550 و1625 كيلوجرامًا، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 281 لترًا.

وحصلت السيارة على منظومة إضاءة تعمل بالكامل بتقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، كما تأتي مزودة بعجلات رياضية قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وعدد 2 من الأبواب.

تجهيزات BMW Z4

تعتمد المقصورة الداخلية على تصميم يركز على السائق بصورة واضحة، مع استخدام خامات جلدية وتجهيزات تقنية حديثة، وتوفر السيارة مقعدين فقط، بما يتوافق مع طبيعة سيارات الرودستر الرياضية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، كما زودت BMW Z4 بنظام صوتي HIFI مكون من 12 سماعة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وكاميرات للمساعدة أثناء الاصطفاف، مع حساسات حركة.

خيارات متعددة لمحركات BMW Z4

تتوفر السيارة BMW Z4 بعدة خيارات ميكانيكية وتبدأ التشكيلة بفئة sDrive20i المزودة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، بقوة 197 حصانًا وعزم دوران 320 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتستطيع هذه الفئة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

كما تتوفر نسخة أخرى من الفئة نفسها بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع احتفاظها بالقوة والعزم نفسيهما، بينما تسجل زمن تسارع يبلغ 6.8 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 241 كيلومترًا في الساعة، وفي الفئات الأعلى، تقدم BMW نسخة sDrive30i بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر أيضًا، لكنه يولد قوة 258 حصانًا وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية.

أما الفئة الأقوى M40i فتعتمد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحن تيربو، بقوة تصل إلى 340 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 250 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات أمان BMW Z4

حصلت BMW Z4 على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة اليومية، وتشمل التجهيزات نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب أنظمة مراقبة المسار التي تتضمن التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، كما تضم السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية.