بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

كشفت BMW رسميا عن النسخة المحسنة من الجيل السابع لطراز BMW 7 Series موديل 2027، بعد فترة من التسريبات والتشويق، حيث حصلت السيارة على تحديثات شاملة طالت التصميم والتكنولوجيا وأنظمة الدفع، لتؤكد استمرارها كواحدة من أبرز سيارات السيدان الفاخرة في العالم.

حملت النسخة الجديدة من BMW ملامح أكثر حدة وعصرية، مع الحفاظ على الطابع الفخم المعروف، الشبكة الأمامية أصبحت أكبر وأكثر حضورا، مع إضاءة مميزة تعزز الهوية البصرية للسيارة على الطريق، كما جاءت المصابيح الأمامية بتصميم أنحف وتوقيع ضوئي حديث يمنح الواجهة طابعا مستقبليا.

من الجانب، احتفظت السيارة بخطوطها الطويلة الكلاسيكية مع تحسينات طفيفة في التفاصيل، بينما حصلت الخلفية على تصميم أكثر انسيابية مع مصابيح أفقية ممتدة تعزز الإحساس بعرض السيارة وثباتها.

التغييرات الأكبر ظهرت داخل المقصورة، حيث اعتمدت السيارة على نظام عرض بانورامي جديد يمتد أسفل الزجاج الأمامي، ليحل محل العدادات التقليدية، ويقدم تجربة قيادة أكثر تطورا، كما تم تحديث الشاشة المركزية لتصبح أكبر وأكثر سلاسة في الاستخدام بفضل أحدث أنظمة التشغيل.

تضم المقصورة أيضًا شاشة للراكب الأمامي بحجم يقارب 14.9 بوصة، إلى جانب شاشة خلفية ضخمة بقياس 31.3 بوصة توفر تجربة ترفيهية فاخرة للركاب. ويصل نظام الصوت إلى 36 سماعة مع دعم Dolby Atmos، مع مقاعد فاخرة مخصصة لأقصى درجات الراحة، خاصة في فئة Executive Lounge.

تتوفر الفئة السابعة الجديدة بعدة خيارات من المحركات لتناسب مختلف الاحتياجات، نسخة 740 تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بقوة تقارب 394 حصان، ونسخة 750e الهجينة Plug-in Hybrid تقدم قوة إجمالية تصل إلى نحو 483 حصان، والنسخة الكهربائية i7 توفر مدى يصل إلى حوالي 625 كم وفقًا لمعايير WLTP في بعض الفئات، ووتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي متطور، مع نظام تعليق هوائي متكيف يركز على تحقيق أعلى مستويات الراحة والثبات أثناء القيادة.