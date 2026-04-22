محبوبة الجماهير.. جيب تودع أشهر سياراتها بسبب نقص المبيعات

كشفت شركة جيب عن قرار مفاجئ يقضي باستبعاد طراز "واجونير S" الكهربائي بالكامل من قائمة موديلات عام 2026، وذلك في أعقاب الأداء المخيب للآمال في الأسواق العالمية وتراجع الطلب بشكل كبير. 

ورغم هذا التوقف المؤقت، أكدت الشركة أن الطراز سيعود مجددًا في عام 2027 بحزمة تحديثات جوهرية تشمل تغييرات تقنية وتطويرًا في منظومة الشحن، في محاولة لإنقاذ السيارة التي واجهت صعوبات بالغة في جذب المستهلكين منذ إطلاقها.

مبيعات هزيلة وخصومات تصل إلى 25 ألف دولار

تعيش "واجونير S" وضعًا صعبًا للغاية في الربع الأول من عام 2026، حيث تشير التقارير إلى بيع 175 وحدة فقط، وهو ما يضعها على مسار بيع 700 سيارة فقط طوال العام، وهو رقم وصفه الخبراء بـ "المثير للشفقة". 

وللتخلص من المخزون المتراكم، اضطر بعض الموزعين لتقديم خصومات هائلة وصلت إلى 25 ألف دولار، خاصة بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية التي كانت تدعم مبيعات السيارات الكهربائية، مما أفقد الطراز ميزته التنافسية تمامًا.

تحديثات 2027 ومنفذ الشحن الجديد NACS

تخطط جيب لاستغلال فترة التوقف في عام 2026 لإعادة هندسة بعض الأجزاء الحيوية في السيارة، حيث من المقرر أن يعود موديل 2027 مزودًا بمنفذ الشحن الخاص بشركة تسلا (NACS) لزيادة مرونة الاستخدام. 

وتهدف هذه التحديثات إلى معالجة العيوب التي أدت لضعف الإقبال، وتقديم منتج أكثر نضجًا وتوافقًا مع البنية التحتية المتطورة للشحن في الأسواق الأمريكية والعالمية، على أمل استعادة ثقة العملاء الذين فضلوا الابتعاد عن النسخ الحالية.

تحديات مجموعة ستيلانتس في سوق الكهرباء

يعكس هذا القرار التحديات الكبيرة التي تواجهها مجموعة "ستيلانتس" في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث عجزت "واجونير S" عن تحقيق النجاح رغم عراقة اسم جيب. ويرى محللون أن السوق في عام 2026 بات أكثر صرامة تجاه السيارات الكهربائية الفاخرة التي لا تقدم قيمة حقيقية مقابل سعرها، مما أجبر الشركة على سحب الطراز مؤقتًا بدلاً من الاستمرار في نزيف الخسائر ومحاولة إعادة طرحه بشكل أكثر ذكاءً وتطورًا.

