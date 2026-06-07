«بينه وبينها».. أحمد الهواري ويمنى علي يكشفان أسرار الاختلاف بين الرجل والمرأة من خلال تجربتهما الزوجية

تستعد إذاعة Nogoum FM لإطلاق برنامجها الجديد «بينه وبينها»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري والإعلامية يمنى علي، في تجربة إذاعية مختلفة تناقش العلاقات العاطفية والحياة الزوجية من وجهتي نظر مختلفتين؛ الرجل والمرأة، وذلك كل أربعاء في تمام الساعة 11 مساءً.

ويكتسب البرنامج طابعًا خاصًا، إذ يستند إلى التجربة الزوجية لمقدميه، أحمد الهواري ويمنى علي، ما يضفي على الحلقات قدرًا كبيرًا من العفوية والواقعية، ويمنحهما مساحة للحديث عن الاختلافات بين الرجل والمرأة من واقع مواقف وتجارب حياتية عاشاها بأنفسهما.

ويتناول «بينه وبينها» مجموعة من القضايا الاجتماعية والعاطفية التي تشغل الأزواج والشباب، مثل الغيرة والخيانة والاهتمام والاحتواء والتضحية، مع إتاحة الفرصة للمستمعين للمشاركة بمداخلاتهم وتجاربهم وآرائهم حول هذه الموضوعات.

ويقدم البرنامج محتوى إذاعيًا خفيفًا وقريبًا من المستمعين، يجمع بين النقاش الجاد واللمسات الكوميدية والمواقف المستوحاة من الحياة اليومية، بما يخلق حالة من التفاعل والمشاركة مع الجمهور.

ويأتي «بينه وبينها» ضمن خطة Nogoum FM لتقديم محتوى اجتماعي وترفيهي متجدد يواكب اهتمامات الجمهور المصري والعربي، مع التركيز على الموضوعات المرتبطة بالحياة اليومية والعلاقات الإنسانية