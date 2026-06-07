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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل طرحه في يوليو.. الكشف عن بوستر جديد لفيلم The Odyssey

بوستر فيلم «The Odyssey»
بوستر فيلم «The Odyssey»
تقى الجيزاوي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «The Odyssey» عن بوستر جديد للعمل المرتقب للمخرج Christopher Nolan، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 17 يوليو المقبل، وسط حالة من الترقب من جمهور نولان بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Oppenheimer الحائز على عدة جوائز أوسكار.

وفي سياق متصل، تحدث نولان عن تفاصيل الفيلم خلال ظهوره في برنامج «The Late Show with Stephen Colbert»، حيث أعرب عن إعجابه بأداء Tom Holland، الذي يجسد شخصية «تيليماخوس» ابن أوديسيوس، مؤكدًا أنه من أكثر الممثلين الشباب قدرة على توظيف إمكانياته الفنية، كما أبدى رغبته في التعاون معه مجددًا في أعمال مستقبلية.

كما أشاد نولان بالنجمة Anne Hathaway، التي تعود للتعاون معه من خلال «The Odyssey» بعد مشاركتها في أفلامه السابقة، حيث تجسد شخصية «بينيلوبى» زوجة أوديسيوس وملكة إيثاكا.

وأكد المخرج العالمي أنه شاهد مؤخرًا فيلم The Devil Wears Prada 2، معربًا عن إعجابه بالعمل وأداء آن هاثاواي، كما أثنى على أداء Emily Blunt، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم تجربة مميزة للجمهور.

 فيلم “The Odyssey”

يعد فيلم “The Odyssey” المشروع السينمائي الأضخم في مسيرة كريستوفر نولان، حيث تبلغ ميزانيته المعلنة أكثر من 250 مليون دولار.

إلى جانب تشارليز ثيرون، يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم الكبار، أبرزهم مات ديمون في دور “أوديسيوس”، توم هولاند في دور “تيليماكوس"، آن هاثاواي بدور “بينيلوب”، زندايا في دور “أثينا”.

بالإضافة إلى أسماء لامعة مثل: روبرت باتينسون،، جون بيرنثال، لوبيتا نيونجو، بيني سافدي، إليوت بيج، ميا جوث ، وجون ليجويزامو.

فيلم «The Odyssey» Christopher Nolan فيلم “The Odyssey”

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