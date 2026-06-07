مراد مكرم ينتقد قتل كلاب الشوارع: الفئران والثعابين ستكون البديل.. ورحمة الله لا تُنال بالقسوة

أثار الفنان مراد مكرم حالة من الجدل بعد تعليقه على أزمة التعامل مع كلاب الشوارع، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وكتب مراد مكرم: “وانتو بتقتلوا كلاب الشارع ما تبقوش تنسوا هجوم الفئران والعرس والثعابين والسلعوة علشان ده اللي هيبقى مستنيكوا أول ما تخلصوا على كلاب الشارع”.

وأضاف: “وده هيبقى انتقام ربنا على قتل مخلوقاته، غير طبعًا أعداء مصر اللي هيستخدموا صور القتل علشان ضرب السياحة وهتتضرب”.

وتابع الفنان: “بلاها حلول علمية استخدمت في العالم كله، نحن نختلف عن الآخرون، ما تبقوش تطلبوا رحمة ربنا وانتو لا ترحموا مخلوقاته الضعيفة”.

وجاء منشور مراد مكرم في ظل الجدل المتواصل حول طرق التعامل مع الكلاب الضالة، حيث طالب بضرورة اللجوء إلى الحلول العلمية والإنسانية بدلًا من القتل، مؤكدًا أهمية الرحمة بالحيوان