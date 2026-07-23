قائد الجيش اللبناني من زوطر الغربية: أولوية لتأمين عودة آمنة للأهالي رغم التحديات

تفقد قائد الجيش اللبنانى العماد رودولف، هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، واطلع على التدابير الأمنية المتخذة والمهمات التي تنفذها الوحدات في المنطقة، رغم الصعوبات والتحديات الميدانية التي تواجهها.

وأكد هيكل- خلال جولته- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ المهمات الموكلة إلى الوحدات العسكرية بما يرسخ الاستقرار ويعزز الأمن في المنطقة.

كما أثنى قائد الجيش على الجهود التي يبذلها العسكريون، مشيدًا بالتزامهم ومعنوياتهم العالية، رغم الأخطار والتحديات، ومؤكدًا تقديره لتفانيهم في أداء واجبهم الوطني.