إطلاق "سيني جونة مسلسلات".. منصة جديدة لتطوير وتسويق مشاريع المسلسلات العربية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق "سيني جونة مسلسلات" (CineGouna Series)، منصة جديدة متخصصة في تطوير وتسويق مشاريع المسلسلات العربية، بقيادة السيناريست والمنتجة مريم نعوم، وذلك ضمن توجه المهرجان لتوسيع دعمه لصناعة المحتوى الدرامي وصناعة في المنطقة العربية.

يأتي البرنامج استجابة للنمو الكبير الذي يشهده قطاع المسلسلات والمنصات الرقمية في المنطقة، والحاجة المتزايدة إلى مساحات احترافية تجمع بين تطوير المشاريع، والتشبيك بين كتاب السيناريو والمنتجين، والوصول المباشر إلى المنصات وصناع القرار في صناعة الدراما التلفزيونية.

ويهدف "سيني جونة مسلسلات" إلى دعم كُتاب السيناريو العرب من خلال برنامج تطوير يمتد لستة أسابيع أونلاين، يتضمن جلسات تطوير مكثفة، وإرشادًا فرديًا، الى جانب التحضير للتسويق والعروض التقديمية للمشاريع.

كما يشمل البرنامج خلال أيام المهرجان، المقرر انعقاده في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل، سوقًا ومنصة مهنية متخصصة، تضم جلسات عروض تقديمية للمشاريع، واجتماعات فردية، وموائد مستديرة، وفعاليات تشبيك تجمع المشاركين مع منتجين، ومنصات عرض، وقنوات تلفزيونية، ومسؤولي تطوير المحتوى من المنطقة والعالم.

وقالت مريم نعوم، رئيسة سيني جونة مسلسلات: "هناك عدد كبير من المواهب العربية القادرة على تقديم قصص لمسلسلات قوية ومختلفة، لكن ما ينقص الكثير من المشاريع هو منظومة التطوير المتخصصة وربطها الحقيقي بالسوق. من هنا جاءت فكرة سيني جونة مسلسلات؛ ليس فقط كبرنامج تطوير، بل مساحة متكاملة تربط بين الكتابة، والتطوير، وفهم متطلبات المنصات والجمهور والتسويق، واللقاء المباشر مع القائمين على الصناعة".

وقال المدير الفني لـمهرجان الجونة السينمائي، أندرو محسن: "إن التطور الكبير الذي نشهده في صناعة المسلسلات سواء في مصر أو عالميًا، جعل من إنشاء قسم متخصص في هذا المجال هو ضرورة، وإضافة هي الأولى من نوعها في مجال المهرجانات في مصر. ستهدف هذه المنصة إلى أن تصبح نقطة التقاء بين الكتاب من العالم العربي والخبراء من دول العالم، ليصبح المهرجان المحطة الأبرز في هذه الصناعة".

يُفتح باب التقديم اليوم، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المشروعات هو 30 يونيو الجاري، وسيتم اختيار مجموعة محدودة من المشاريع للمشاركة في النسخة الأولى من البرنامج التي تتضمن معمل تطوير أونلاين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، وستختتم بعروض تقديمية ولقاءات مهنية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.