مراد مكرم: النقد حق للجمهور.. «الكورة والفن مش حكر على حد»

علق الفنان مراد مكرم على الجدل الدائر حول آراء الجماهير في كرة القدم والفن، مؤكدًا أن من حق الجمهور التعبير عن رأيه.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "صباح الخير علي الشعب المصري الكريم الكورة زي الفن معمول للترفيه وممكن التأثير الوجداني والنفسي والعقلي كمان أحيانا، وهو معمول في المقام الأول للجمهور وبالتالي فالجمهور من حقه يقول رأيه فيما يقدم له من ترفيه يعني حضرتك لما ما يعجبكش رأي حد في الكوره ولا في الفن ما ينفعش تدخل تقوله سيب الكوره ولا النقد الفني للمتخصصين، ده مش دين يا فندم، زي ما كل متلقي من حقه يبدي رأيه في فيلم او مسلسل ،برضه من حقه يقول رأيه في الكورة مش عاجبك رأيه ما تتابعوش او ناقشه بأدب يومكم جميل ان شاء الله".

وكان قد علق الفنان مراد مكرم، على تشكيل المنتخب الوطني، أمام روسيا في الودية التي جمعتهم بالأمس ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "علشان فيه ناس فهمت غلط وناس بتصطاد في الميه العكره انا أشجع منتخب بلدي أيا كان مين بيلعب بس طبيعي اتسائل لما المنتخب يبتدي ب ٧ لاعبين من فريق واحد ومستواهم ماكانش أفضل حاجه الموسم ده.

وتابع: “ومش موضوع أهلي وزمالك ،يعني لو السبعة من سيراميكا مثلا وهو رابع الدوري برضه هستغرب، ولو ال٧ من الزمالك والزمالك كان وحش الموسم ده برضه هتسائل فهمتوا؟”.