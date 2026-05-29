تارا عماد تتألق في أحدث إطلالاتها من جدة رفقة أبطال 7 Dogs

شاركت الفنانة تارا عماد، صورة جديدة لها رفقة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز من جدة في عرض فيلم 7 Dogs.

وتألقت تارا عماد بإطلالة أنيقة ناعمة تبرز جمالها ورشاقتها.





وأكدت الفنانة تارا عماد أن مشاركتها في فيلم 7 Dogs تُعد تجربتها الثالثة في أفلام الأكشن، مشيرة إلى أنها تشعر باختلاف كبير في شخصيتها وأدائها عند تقديم هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، خاصة في ظل وجود شغف لديها بخوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، معتبرة أن الأكشن يمنحها مساحة أكبر لإبراز قدراتها التمثيلية.

مونيكا بيلوتشي تتمتع بشخصية راقية

وأضافت أن النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تتمتع بشخصية راقية وملتزمة داخل موقع التصوير، مؤكدة أنها كانت مصدر إلهام وتحفيز للفريق على مزيد من الانضباط والاحترافية خلال العمل.