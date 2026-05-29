قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط بأوكرانيا
تقرير بالقرش .. لو شاكك قدم تظلم من خصم رصيد عداد الكهرباء
"مش بنظلم حد".. 8 تصريحات نارية لـ العميد بعد ودية روسيا
المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يحقق تميزًا علميًا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام ببرلين
النعناع والبخور... تخلصي من رائحة الاضاحي في المنزل بخطوات بسيطة
سنن وآداب ينبغي فعلها عند زيارة المسجد النبوي الشريف..تعرف عليها
إحباط محاولة تفجير قطار ركاب في نوفوروسيسك جنوب روسيا
زيكو إستثنائي والأناكوندا مظلوم.. ماذا قال نجوم الكرة عن ودية مصر وروسيا؟
طوارئ على مدار الساعة.. وزير الري يتابع مناسيب المصارف وجاهزية محطات الرفع في العيد
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
أخبار التكنولوجيا | شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 17T بمواصفات نارية.. كافيار تفاجئ الجميع بهاتف ترامب الفاخر
أنشطة فنية وترفيهية بدور رعاية كبار السن احتفالا بعيد الأضحى المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم هابي بيرث داي في المسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائي

نيللي كريم
نيللي كريم
محمد نبيل

اختار مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في دورته لعام 2026 فيلم "هابي بيرث داي" للمخرجة المصرية سارة جوهر ضمن أفلام المسابقة الرسمية لدورة 2026.

وكان فيلم "هابي بيرث داي" قد حقق حضوراً لافتاً على الساحة الدولية منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي 2025، حيث فاز بجائزتَي أفضل فيلم روائي دولي وأفضل سيناريو، قبل أن يواصل مسيرته في عدد من المهرجانات الدولية.

يدور فيلم "هابي بيرث داي" حول طوحة، طفلة في الثامنة من عمرها تعمل خادمة في أحد بيوت القاهرة الثرية، وتجد نفسها أمام تناقض صارخ بين سعيها لإقامة حفل عيد ميلاد مثالي لابنة أصحاب المنزل، وبين حرمانها هي من أبسط ما يستحقه كل طفل. 

ويتناول الفيلم قضايا الطبقية وعمالة الأطفال في المجتمع المصري المعاصر بعيون طفلة وبأسلوب إنساني بعيد عن المباشرة.

الفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وبطولة دهى رمضان في دور طوحة إلى جانب نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة، وتصوير سيف الدين خالد ومونتاج أحمد حافظ.

وتجدر الإشارة إلى أن "هابي بيرث داي" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة سارة جوهر، وقد اختير ليكون المرشح المصري الرسمي لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

وتتنافس تسعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الطويلة على جوائز المهرجان، وفي مقدمتها الجائزة الكبرى للدورة، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، ومن بين الأفلام المشاركة: "لبس" لحميد باسكيط، و"شذرات" لجنان فاتن المحمد وعبد الإله زيرات (المغرب، و“ربشة” لمحمد مكي (السعودية)، و“ميكوكو” لإنجيلا أكثير يبورو أكريدوور (التوغو)، و“ما وراء الأوهام” لساليف كوني (ساحل العاج)، و“نيومولا” لأوسكار فايمار (كينيا)، و“الجندي الأعزل” لجويس مهانغو شافولا (مالاوي)، و“الجولة 13” لمحمد علي النهدي (تونس – قبرص – قطر – السعودية).

فيلم هابي بيرث داي عروض فيلم هابي بيرث داي سارة جوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

الحاج محمود

كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات

ترشيحاتنا

الاجهزة الأمنية

مشاجرة جيرة لا طائفية.. الداخلية توضح تفاصيل واقعة مطاي بالمنيا

مستشفى

إصابة سيدة صدمتها سيارة في العلمين الجديدة

جثة

مصرع شخص إثر حريق داخل شقة سكنية في الشرابية

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد