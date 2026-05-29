فيلم هابي بيرث داي في المسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائي

اختار مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في دورته لعام 2026 فيلم "هابي بيرث داي" للمخرجة المصرية سارة جوهر ضمن أفلام المسابقة الرسمية لدورة 2026.



وكان فيلم "هابي بيرث داي" قد حقق حضوراً لافتاً على الساحة الدولية منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي 2025، حيث فاز بجائزتَي أفضل فيلم روائي دولي وأفضل سيناريو، قبل أن يواصل مسيرته في عدد من المهرجانات الدولية.



يدور فيلم "هابي بيرث داي" حول طوحة، طفلة في الثامنة من عمرها تعمل خادمة في أحد بيوت القاهرة الثرية، وتجد نفسها أمام تناقض صارخ بين سعيها لإقامة حفل عيد ميلاد مثالي لابنة أصحاب المنزل، وبين حرمانها هي من أبسط ما يستحقه كل طفل.



ويتناول الفيلم قضايا الطبقية وعمالة الأطفال في المجتمع المصري المعاصر بعيون طفلة وبأسلوب إنساني بعيد عن المباشرة.



الفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وبطولة دهى رمضان في دور طوحة إلى جانب نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة، وتصوير سيف الدين خالد ومونتاج أحمد حافظ.



وتجدر الإشارة إلى أن "هابي بيرث داي" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة سارة جوهر، وقد اختير ليكون المرشح المصري الرسمي لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.



وتتنافس تسعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الطويلة على جوائز المهرجان، وفي مقدمتها الجائزة الكبرى للدورة، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، ومن بين الأفلام المشاركة: "لبس" لحميد باسكيط، و"شذرات" لجنان فاتن المحمد وعبد الإله زيرات (المغرب، و“ربشة” لمحمد مكي (السعودية)، و“ميكوكو” لإنجيلا أكثير يبورو أكريدوور (التوغو)، و“ما وراء الأوهام” لساليف كوني (ساحل العاج)، و“نيومولا” لأوسكار فايمار (كينيا)، و“الجندي الأعزل” لجويس مهانغو شافولا (مالاوي)، و“الجولة 13” لمحمد علي النهدي (تونس – قبرص – قطر – السعودية).