ثالث أيام العيد.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. واستقرار الدولار

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء ثالث أيام عيد الأضحي المبارك 29-5-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت أسعار العملات الأجنبية استقرارا بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك قبل منتصف الأسبوع الجاري بمناسبة بدء مواعيد إجازة عيد الأضحي المبارك.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.21 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 60.79 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.42 جنيه للشراء و70.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37.79 جنيه للشراء و37.9 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و5.66 جنيه للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.13 جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.62 جنيه للشراء و5.64 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 66.81 جنيه للشراء و67,015 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.84 جنيه للشراء و32.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 37.41 جنيه للشراء و37.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.69 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع.