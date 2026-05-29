عمرو مصطفى يحصد نصيب الأسد بـ 7 أغانٍ في ألبوم حماقي الجديد

حصد الفنان عمرو مصطفى نصيب الأسد في ألبوم "سمعوني" الجديد، الذي طرحه الفنان محمد حماقي منذ قليل على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، حيث تعاونا سويًا في سبع أغان دفعة واحدة.



كما استطاع عمرو صنع توليفة مختلفة مع حماقي في سبع أغان، عكفا على تحضيراتها خلال الأشهر الماضية، ليفاجئا الجمهور بها وتكون عودة قوية لـ حماقي في ألبوم انتظره الجمهور، والبداية كانت مع أغنية "قالوا عني إيه" التي تم طرحها قبل ما يقرب من أسبوع، وتصدرت تريند يوتيوب فور طرحها وحاليًا تحتل المرتبة الثالثة، ومن ثم طرح 6 أغان دفعة واحدة اليوم، وهم على النحو التالي: مشيتي، حلي حلي، بتسألوني، خلينا، حبيتك بحياتي، هذا إلى جانب أغنية سمعوني، الرئيسية والتي تحمل اسم الألبوم.



وتعاون عمرو مصطفى وحماقي في الأغاني مع العديد من كبار الشعراء، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، مصطفى ناصر، تامر حسين، هذا إلى جانب تعاونهما مع العديد من الموزعين، منهم: أحمد إبراهيم، توما، ديفيد أمين، تميم.



الجدير بالذكر أن عمرو لم ينسَ صديق عمره، الملحن الراحل محمد رحيم، وحرص على دعمه في ألبوم "سمعوني" الجديد لحماقي، حيث تعاون حماقي مع رحيم في أغنية "بيقولولك إيه" قبل وفاته، وقرر عمرو الترويج للأغنية، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك، الآتي: صفحتي مش هتتكلم عني في أعمالي لألبوم حماقي الجديد، صفحتي هتكون وفاء ودعاية لفن عاش وهيفضل عايش، أغنية من ألحان أخويا الغالي محمد رحيم رحمه الله، أتمنى الناس تسمعها بقلبها، لأن بعض الفنانين بيرحلوا لكن إحساسهم مبيرحلش.