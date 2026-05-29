قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريبات تكشف عن الألوان الرسمية لهواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من أبل
تحذير.. أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف في فترة قصيرة
1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير
الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى
بعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل
علامات قبول الحج 2026.. كيف يعرف الحاج أن الله تقبل حجه؟
الصحة : 23 ألف خدمة طبية في عيادات بعثة الحج المصرية
بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات
لخطورته على المارة .. محلية قنا تزيل منزلًا آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم | صور
تضرر 2400 عائلة سورية في ارتفاع منسوب نهر الفرات .. وفرض الطوارئ
بـ4 أذكار .. خطيب المسجد الحرام : اغتنموا ما تبقى من الأيام المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات

حكومات الولايات المتحدة الأمريكية
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية
أ ش أ

 أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية بيانا مشتركا، اليوم الجمعة، بشأن بشأن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات.

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فقد "رحبت حكومات أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية بإحاطة مركز المصادر المفتوحة في 30 أبريل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار التهرب من العقوبات البحرية من قبل كوريا الشمالية".

وأوضح البيان أن "الأدلة المقدمة — بما في ذلك صور السفن، وإعادة بناء مسار الرحلات، والتلاعب بنظام التعرف التلقائي (AIS)، وتحليل زيارات الموانئ — تشير إلى انتهاكات واضحة للالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن التي تحظر تصدير الفحم وخام الحديد من كوريا الشمالية".

والسفن التي تم تحديدها على أنها متورطة في هذه الأنشطة في الأشهر الأخيرة هي: دريم ويف، وبيسفول 8 ، وأوريون، وفو رون دا 1، وأوستروف أنتسيفيروفا.

ونشير كذلك إلى الأدلة الواضحة التي تدعم السفن السبع المرشحة للجنة 1718 في ديسمبر 2025 لإدراجها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2321 والتي لا تزال قيد النظر، وندعو اللجنة إلى التحرك بسرعة لإدراج هذه السفن: فلايفري ، وكاسيو ، ومارس ، وكارتييه ، وسوفيا/برادا، وأرماني ، وإي لي 1.

وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718، الفقرة 12، فإن اللجنة مكلفة بفحص واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وتعزيز تنفيذ التدابير التي تشرف عليها، وتُعد الإدراجات السريعة ضرورية للحفاظ على مصداقية وفعالية نظام عقوبات الأمم المتحدة.

حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان تهرب كوريا الشمالية العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

عداد الكهرباء

ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

ذبح الأضاحي

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

وزير الزراعة

1345 إجراء لضبط السوق.. الزراعة تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية

بالصور

كبسة باللحم في المنزل.. خطوة بخطوة للحصول على توليفة بهارات ساحرة وحبات أرز ذهبية

طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

علاج الاكتئاب الحاد بدون أدوية .. لتحسن حالتك النفسية

أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد