بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات

أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية بيانا مشتركا، اليوم الجمعة، بشأن بشأن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات.

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فقد "رحبت حكومات أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية بإحاطة مركز المصادر المفتوحة في 30 أبريل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار التهرب من العقوبات البحرية من قبل كوريا الشمالية".

وأوضح البيان أن "الأدلة المقدمة — بما في ذلك صور السفن، وإعادة بناء مسار الرحلات، والتلاعب بنظام التعرف التلقائي (AIS)، وتحليل زيارات الموانئ — تشير إلى انتهاكات واضحة للالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن التي تحظر تصدير الفحم وخام الحديد من كوريا الشمالية".

والسفن التي تم تحديدها على أنها متورطة في هذه الأنشطة في الأشهر الأخيرة هي: دريم ويف، وبيسفول 8 ، وأوريون، وفو رون دا 1، وأوستروف أنتسيفيروفا.

ونشير كذلك إلى الأدلة الواضحة التي تدعم السفن السبع المرشحة للجنة 1718 في ديسمبر 2025 لإدراجها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2321 والتي لا تزال قيد النظر، وندعو اللجنة إلى التحرك بسرعة لإدراج هذه السفن: فلايفري ، وكاسيو ، ومارس ، وكارتييه ، وسوفيا/برادا، وأرماني ، وإي لي 1.

وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718، الفقرة 12، فإن اللجنة مكلفة بفحص واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وتعزيز تنفيذ التدابير التي تشرف عليها، وتُعد الإدراجات السريعة ضرورية للحفاظ على مصداقية وفعالية نظام عقوبات الأمم المتحدة.