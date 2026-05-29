قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريبات تكشف عن الألوان الرسمية لهواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من أبل
تحذير.. أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف في فترة قصيرة
1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير
الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى
بعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل
علامات قبول الحج 2026.. كيف يعرف الحاج أن الله تقبل حجه؟
الصحة : 23 ألف خدمة طبية في عيادات بعثة الحج المصرية
بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات
لخطورته على المارة .. محلية قنا تزيل منزلًا آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم | صور
تضرر 2400 عائلة سورية في ارتفاع منسوب نهر الفرات .. وفرض الطوارئ
بـ4 أذكار .. خطيب المسجد الحرام : اغتنموا ما تبقى من الأيام المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى

خدمات صحية
خدمات صحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم نحو 30 ألفًا و547 خدمة صحية وإنجابية وتوعوية من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية الثابتة والمتنقلة خلال أول 72 ساعة من عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمات الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة شهدت تردد 9 آلاف و466 مواطنًا، بينما استقبلت عيادات الأسنان التي تم تشغيلها لأول مرة على مدار الساعة 855 حالة. 

كما شملت الخدمات إجراء مسح الغدة الدرقية لـ12 ألفًا و816 طفلًا، وصرف ألبان صناعية لـ 5 آلاف و661 حالة، وإصدار 1749 شهادة فحص للمقبلين على الزواج.

 خدمات تنظيم الأسرة

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة كثفت خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم صرف وسائل تنظيم الأسرة لـ7 آلاف و197 مستفيدة، مع التركيز على نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية خلال فترة الإجازة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان للرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أن تشغيل الوحدات على مدار 24 ساعة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة؛ ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مع تكثيف التوعية بأهمية المباعدة بين الحمول لمدة 3 إلى 5 سنوات لحماية صحة الأم والطفل خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وأشارت «الألفي» إلى تنفيذ 192 قافلة طبية خلال الإجازة للوصول إلى الأسر في مختلف المناطق، مؤكدة استمرار الجهود لتصحيح المفاهيم حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وزيادة الإقبال عليها، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة دون تأثر بالإجازات الرسمية.

وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وسائل تنظيم الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

عداد الكهرباء

ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

ترشيحاتنا

زوجة حسام حسن تحتفل مع اسرتها قبل السفر إلى كأس العالم 2026

زوجة حسام حسن تحتفل مع أسرتها قبل السفر إلى كأس العالم 2026

منتخب جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تعود للظهور على المسرح العالمي بعد غياب طويل

زيزو

خالد الغندور: زيزو احتفل بكأس مباراة روسيا الودية

بالصور

كبسة باللحم في المنزل.. خطوة بخطوة للحصول على توليفة بهارات ساحرة وحبات أرز ذهبية

طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

علاج الاكتئاب الحاد بدون أدوية .. لتحسن حالتك النفسية

أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد