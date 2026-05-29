الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم نحو 30 ألفًا و547 خدمة صحية وإنجابية وتوعوية من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية الثابتة والمتنقلة خلال أول 72 ساعة من عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمات الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة شهدت تردد 9 آلاف و466 مواطنًا، بينما استقبلت عيادات الأسنان التي تم تشغيلها لأول مرة على مدار الساعة 855 حالة.

كما شملت الخدمات إجراء مسح الغدة الدرقية لـ12 ألفًا و816 طفلًا، وصرف ألبان صناعية لـ 5 آلاف و661 حالة، وإصدار 1749 شهادة فحص للمقبلين على الزواج.

خدمات تنظيم الأسرة

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة كثفت خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم صرف وسائل تنظيم الأسرة لـ7 آلاف و197 مستفيدة، مع التركيز على نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية خلال فترة الإجازة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان للرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أن تشغيل الوحدات على مدار 24 ساعة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة؛ ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مع تكثيف التوعية بأهمية المباعدة بين الحمول لمدة 3 إلى 5 سنوات لحماية صحة الأم والطفل خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وأشارت «الألفي» إلى تنفيذ 192 قافلة طبية خلال الإجازة للوصول إلى الأسر في مختلف المناطق، مؤكدة استمرار الجهود لتصحيح المفاهيم حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وزيادة الإقبال عليها، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة دون تأثر بالإجازات الرسمية.