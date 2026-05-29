بوتين : التحقيق بشأن سقوط المسيّرة في رومانيا مرهون ببيانات موضوعية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستجري تحقيقا موضوعيا بشأن الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا إذا تم تزويدها ببيانات ومعلومات دقيقة حول الحادث، مشددا على أنه لا يمكن تحديد هوية أي طائرة مسيرة دون فحص حطامها بشكل دقيق.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخستانية أستانا - إنه أبلغ قبل دخوله قاعة المؤتمر بالحادث المتعلق بطائرة يزعم أنها روسية، معتبرا أن ردود الفعل الأوروبية المتسرعة تجاه مثل هذه الحوادث تتكرر في كل مرة قبل التحقق من الحقائق.

وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لم تزر رومانيا ولم تفحص حطام الطائرة، مضيفا أن روسيا ستقدم تقييمها للحادث فقط بعد إجراء تحقيق مهني يستند إلى بيانات موضوعية، إذا تم تسليمها تلك المعلومات.

ورجح الرئيس الروسي أن تكون الطائرة المسيرة أوكرانية وانحرفت عن مسارها بسبب الحرب الإلكترونية أو نقص البيانات، لافتا إلى أن طائرات أوكرانية سبق أن حلقت فوق فنلندا وبولندا ودول البلطيق، قبل أن يتبين لاحقا أنها ليست روسية.

وفي سياق آخر، أكد بوتين أن روسيا وكازاخستان لا تعتزمان بناء محطة طاقة نووية فحسب، بل تعملان على تأسيس صناعة نووية متكاملة تشمل تدريب الكوادر المحلية واستقطاب المتخصصين للعمل المشترك. وفق وكالة الأنباء (سبوتينك).

وأوضح أن تمويل مشروع محطة الطاقة النووية في كازاخستان يتم وفق الممارسات الدولية المعمول بها، مؤكدا أن التمويل ليس تبرعا، وإنما سيتم سداده مع الفوائد المستحقة.

وكانت موسكو وأستانا قد وقعتا - أمس - اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة للطاقة النووية، خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الروسي إلى كازاخستان.