عمرو مصطفى يروج لأحدث أعمال محمد رحيم .. بيقولولك إيه

روج الملحن عمرو مصطفى لأغنية «بيقولولك إيه» للفنان محمد حماقى، وهى من ألحان الراحل محمد رحيم والتى ظهرت بعد وفاته.

وأوضح عمرو مصطفى أنه لن يروج أو يحتفى بأغانيه الجديدة ضمن ألبوم حماقى «سمعوني»، وكشف أنه قرر التركيز على الاحتفاء بالموسيقار الراحل رحيم وفنه الذى لن يختفى.

وكتب عمرو مصطفى فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: "غدًا.. صفحتى مش هتتكلم عنى فى أعمالى لألبوم حماقى الجديد.. صفحتى هتكون وفاء.. ودعاية لفن عاش وهيفضل عايش".

واضاف : "أغنية من ألحان أخويا الغالى (محمد رحيم)، رحمه الله.. الساعة 2 ظهرًا بعد صلاة الجمعة.. أتمنى الناس تسمعها بقلبها.. لأن بعض الفنانين بيرحلوا، لكن إحساسهم ما بيرحلش".



ويذكر ان تعاون عمرو مصطفى مع حماقى فى أغنية «مشيتي» ضمن الألبوم، وهى من كلمات مصطفى ناصر.