كبسة باللحم في المنزل.. خطوة بخطوة للحصول على توليفة بهارات ساحرة وحبات أرز ذهبية

تُعد الكبسة باللحم واحدة من أشهر الأكلات الخليجية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة في العزائم والتجمعات العائلية، إذ تتميز بمذاقها الغني وتوابلها الشرقية الدافئة التي تمنح الأرز واللحم نكهة لا تُقاوم.

ويبحث الكثير من محبي المطبخ الخليجي عن طريقة عمل الكبسة باللحم مثل المطاعم، للحصول على أرز بسمتي نثري ولحم طري مليء بالنكهات، لذلك نستعرض خلال السطور التالية المقادير والخطوات الكاملة لتحضير الكبسة في المنزل بطريقة سهلة واحترافية.

طريقة عمل الكبسة باللحم

مقادير الكبسة باللحم:

كيلو ونصف لحم غنم أو لحم عجل

3 أكواب أرز بسمتي طويل الحبة

2 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

حبة جزر مبشورة

2 حبة طماطم معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 لومي مجفف

2 عود قرفة

4 حبات هيل

4 حبات قرنفل

2 ورقة لورا

ملعقة كبيرة بهارات كبسة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان سمن بلدي أو زيت

طريقة عمل الكبسة باللحم خطوة بخطوة:

ـ تشويح اللحم للحصول على نكهة قوية: في قدر عميق، سخني السمن البلدي جيدًا، ثم أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات، وهي خطوة مهمة للحفاظ على عصارة اللحم ومنحه طعمًا غنيًا.

ـ لتحضير خلطة الكبسة الأصلية: ارفعي اللحم جانبًا، ثم أضيفي البصل والثوم في نفس القدر وقلبي حتى يذبلا.

ـ بعدها أضيفي اللومي والقرفة والهيل والقرنفل وورق اللورا مع الجزر المبشور، واتركي المكونات حتى تفوح رائحتها.

ـ أضيفي الطماطم المعصورة وصلصة الطماطم وبهارات الكبسة، ثم اتركي الخليط يتسبك لبضع دقائق للحصول على صوص غني بالنكهة.

ـ لسلق اللحم: أعيدي اللحم إلى القدر وأضيفي الماء المغلي حتى يغطيه بالكامل، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى ينضج ويصبح طريًا.

ـ سر الأرز النثري في الكبسة: بعد تصفية الأرز البسمتي من الماء، أضيفيه إلى مرق اللحم بحيث يكون مستوى المرق أعلى قليلًا من سطح الأرز.

ـ اتركي الخليط يغلي حتى يتشرب الأرز أغلب السائل، ثم خففي النار تمامًا وغطي القدر بإحكام لمدة 20 دقيقة للحصول على حبات أرز طويلة ومفلفلة.

طريقة تقديم الكبسة الخليجية

قدمي الكبسة في طبق كبير مع توزيع قطع اللحم فوق الأرز، وزينيها بالمكسرات المحمصة والزبيب، ويمكن تقديمها بجانب سلطة الدقوس الحارة أو الزبادي البارد لإكمال الطعم الخليجي المميز.