أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بالسوق المصري .

1- جاك JS2

تعتمد سيارة جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصان و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداءCVT.

وتصل السيارة جاكJS2 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 12.8 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنحو 6.5 لتر، عندما تقطع مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتقدم السيارة جاك JS2 بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

2- جيلي GX3 Pro

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتقدم السيارة جيلي GX3 Proبفئة واحدة بسعر رسمي 790 ألف جنيه.

3- شيري تيجو 4 برو

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 111 حصانا، وبها خزان وقود سعة 51 لترا، ويوجد بها عزم دوران 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات منن خلال علبة تروس أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة شيري تيجو 4 برو، فتاتي كالتالي :

- فئة Comfort بسعر 950,000 جنيه

- فئة Luxury بسعر 990,000 جنيه

- فئة Highline / Turbo بسعر 1,055,000 جنيه

4- بايك X35

زودت بايك X35 على بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 116 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 4 سرعات، يوجّه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

وتقدم السيارة بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

5- كايي X3 Pro

تستمد سيارة كايي X3 Pro، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

أما عن سعر السيارة كايي X3 Pro، فتاتي كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 810,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 860,000 جنيه