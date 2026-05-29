قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريبات تكشف عن الألوان الرسمية لهواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من أبل
تحذير.. أخطاء تدمر شحن عداد الكهرباء عند استخدام التكييف في فترة قصيرة
1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير
الصحة: تقديم 30.547 خدمة في وحدات الرعاية الأولية منذ بداية عيد الأضحى
بعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل
علامات قبول الحج 2026.. كيف يعرف الحاج أن الله تقبل حجه؟
الصحة : 23 ألف خدمة طبية في عيادات بعثة الحج المصرية
بيان مشترك بين أمريكا وعشر دول عن تهرب كوريا الشمالية من العقوبات
لخطورته على المارة .. محلية قنا تزيل منزلًا آيل للسقوط بحى السيد عبدالرحيم | صور
تضرر 2400 عائلة سورية في ارتفاع منسوب نهر الفرات .. وفرض الطوارئ
بـ4 أذكار .. خطيب المسجد الحرام : اغتنموا ما تبقى من الأيام المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بالسوق المصري .

1- جاك JS2       

تعتمد سيارة جاكJS2  على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصان و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداءCVT.

وتصل السيارة جاكJS2 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 12.8 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنحو 6.5 لتر، عندما تقطع مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتقدم السيارة جاك JS2 بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

2- جيلي GX3 Pro

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتقدم السيارة جيلي  GX3 Proبفئة واحدة بسعر رسمي 790 ألف جنيه.

3- شيري تيجو 4 برو

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 111 حصانا، وبها خزان وقود سعة 51 لترا، ويوجد بها عزم دوران 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات منن خلال علبة تروس أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة شيري تيجو 4 برو، فتاتي كالتالي : 

- فئة Comfort بسعر 950,000 جنيه

- فئة Luxury بسعر  990,000 جنيه

- فئة Highline / Turbo بسعر 1,055,000 جنيه 

4- بايك X35

زودت بايك X35 على بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 116 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 4 سرعات، يوجّه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي. 

وتقدم السيارة بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

5- كايي X3 Pro

تستمد سيارة كايي  X3 Pro، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

أما عن سعر السيارة كايي  X3 Pro، فتاتي كالتالي : 

- الفئة الأولى بسعر 810,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر  860,000 جنيه

سوق السيارات المصري السيارات الكهربائية جاك JS2 جيلي GX3 PRO شيري تيجو 4 برو بايك X35 كايي X3 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

عداد الكهرباء

ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بسمالوط

حديقة صنعاء

احتفالاً بالعيد .. إقبال على حديقتي صنعاء والحيوان بكفر الشيخ | صور

نائب المحافظ يتفقد شاطئ بورفؤاد للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين في ثالث أيام العيد

إنذار للمخالفين | نائب محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش لمتابعة منظومة النظافة ..صور

بالصور

كبسة باللحم في المنزل.. خطوة بخطوة للحصول على توليفة بهارات ساحرة وحبات أرز ذهبية

طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم
طريقة عمل الكبسة باللحم

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في السوق المصري.. صور

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

علاج الاكتئاب الحاد بدون أدوية .. لتحسن حالتك النفسية

أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية
أطعمة وعادات تساعد على تحسين الحالة المزاجية

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد