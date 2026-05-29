بوتين ينفي مسئولية موسكو عن إصابة مبنى سكني بطائرة مسيرة في رومانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطائرة المسيرة التي أصابت مبنى سكنياً في شرق رومانيا لا تتبع لموسكو، وقال: "أعلم بالأمر الآن فقط، ولا أحد يعلم مصدر الطائرة، وقد حلقت طائرات مسيرة أوكرانية في السابق فوق بولندا ودول البلطيق الأخرى، وأعتقد أن هذا هو الحال".

وقال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن رقعة التصعيد أصبحت العامل الأساسي الذي يتحكم بالموقف بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين روسيا والدول الأوروبية، مشيرًا إلى وجود تصريحات رسمية روسية تتحدث عن اقتراب مواجهة مباشرة مع أوروبا، وأن الخطوات الأوروبية الحالية قد تدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات لم تكن ترغب في اللجوء إليها سابقًا.

وأضاف «مشيك»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين صرح بأن استمرار استهداف المنشآت المدنية داخل روسيا قد يدفع موسكو إلى استخدام أسلحة وصفها بأنها لن تترك أي ملاذ آمن على الأرض، مؤكدًا أن روسيا ماضية في عمليتها العسكرية حتى تحقيق جميع أهدافها، حتى وإن اضطرت إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة التي تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وأشار، إلى وجود حديث متزايد عن احتمالية رفع مستوى التصعيد على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، خاصة بعد زيارة معارضين للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى الأراضي الأوكرانية خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن المناورات النووية الروسية البيلاروسية الأخيرة تحمل رسائل تحذيرية من موسكو إلى أوروبا، مفادها أن أي تحرك باتجاه بيلاروسيا قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاشتباكات والتوتر في المنطقة.