بعد حسم ودية روسيا.. تفاصيل مباراة مصر والبرازيل قبل كأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل، في واحدة من أقوى التجارب التحضيرية للفراعنة قبل انطلاق الحدث العالمي المنتظر.

يأتي ذلك بعد تتويج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على روسيا ودياً بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وروسيا

سجل مصطفى زيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 بعد عرضية متقنة من محمد هاني، ليقود منتخب مصر لتحقيق الفوز ويمنحه أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، في الظهور الأول له مع المنتخب، ليحسم مواجهة قوية أمام المنتخب الروسي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من العناصر والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المونديال.

وغاب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن مع نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية، بينما تُقام المباراة في تمام الواحدة صباح يوم 7 يونيو بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة التي تجمع الفراعنة براقصي السامبا.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة على ملعب “هانتينجتون بانك فيلد” بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، وهو أحد الملاعب الكبرى في الولايات المتحدة، ويتسع لعشرات الآلاف من الجماهير، ما يمنح اللقاء أجواءً خاصة تليق بقيمة المنتخبين وتاريخهما الكبير في كرة القدم العالمية.

وتأتي المباراة ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد المنتخب الوطني بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى حسام حسن لاستغلال قوة المنتخب البرازيلي لاختبار جاهزية لاعبيه فنيًا وبدنيًا، خاصة أن اللقاء سيكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

في المقابل، يدخل منتخب البرازيل المباراة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل كأس العالم، إلا أن التقارير الصحفية أكدت غياب النجم نيمار دا سيلفا عن اللقاء بسبب الإصابة، بعدما أوضح الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي حاجته لفترة علاج قد تمتد لعدة أسابيع.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

من المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل على الهواء مباشرة، عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الفراعنة الودية داخل مصر وخارجها.

وفيما يلي تردد قناة أون سبورت 2026 الجديد على نايل سات:

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد عقب مباراة روسيا ليتم الاستقرار على القائمة النهائية للمونديال.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.