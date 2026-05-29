قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنصاف للزوجة أم طمع في الأموال؟.. مواجهة ساخنة حول «نفقة عِشرة السنين»
وداعًا للنكد | بالألوان المبهجة .. أحمد سعد يطرح برومو الألبوم الفرفوش
280 جنيها.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم
رئيس لبنان: يجب وقف إطلاق النار فورا.. وروبيو: ندعم استقرار لبنان وسيادته
123 مليون نسمة.. أزمة في اليابان بسبب انخفاض عدد السكان
كيفية طواف الوداع للحجاج 2026.. خطواته الصحيحة وحكمه وآدابه
نزل تاني.. 5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائبة
من اليوم وحتى منتصف يونيو.. بدء أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة المصريين| صور
بيلاروسيا : لن نستخدم السلاح النووي إلا حال تعرضنا لعدوان
قائمة الجامعات الأهلية في تنسيق 2026 بمعظم محافظات مصر
الفئران تغزو إسرائيل.. رعب بين سكان حيفا واتهامات للاحتلال بالعجز والإهمال
تاريخ مواجهات آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد حسم ودية روسيا.. تفاصيل مباراة مصر والبرازيل قبل كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل، في واحدة من أقوى التجارب التحضيرية للفراعنة قبل انطلاق الحدث العالمي المنتظر.

يأتي ذلك بعد تتويج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على روسيا ودياً بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وروسيا 

سجل مصطفى زيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 بعد عرضية متقنة من محمد هاني، ليقود منتخب مصر لتحقيق الفوز ويمنحه أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، في الظهور الأول له مع المنتخب، ليحسم مواجهة قوية أمام المنتخب الروسي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من العناصر والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المونديال.

وغاب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

موعد مباراة مصر والبرازيل 

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن مع نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية، بينما تُقام المباراة في تمام الواحدة صباح يوم 7 يونيو بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة التي تجمع الفراعنة براقصي السامبا.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة على ملعب “هانتينجتون بانك فيلد” بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، وهو أحد الملاعب الكبرى في الولايات المتحدة، ويتسع لعشرات الآلاف من الجماهير، ما يمنح اللقاء أجواءً خاصة تليق بقيمة المنتخبين وتاريخهما الكبير في كرة القدم العالمية.

وتأتي المباراة ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد المنتخب الوطني بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

ويسعى حسام حسن لاستغلال قوة المنتخب البرازيلي لاختبار جاهزية لاعبيه فنيًا وبدنيًا، خاصة أن اللقاء سيكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

في المقابل، يدخل منتخب البرازيل المباراة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل كأس العالم، إلا أن التقارير الصحفية أكدت غياب النجم نيمار دا سيلفا عن اللقاء بسبب الإصابة، بعدما أوضح الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي حاجته لفترة علاج قد تمتد لعدة أسابيع.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل 

من المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل على الهواء مباشرة، عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الفراعنة الودية داخل مصر وخارجها.

وفيما يلي تردد قناة أون سبورت 2026 الجديد على نايل سات:

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد عقب مباراة روسيا ليتم الاستقرار على القائمة النهائية للمونديال. 

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان  - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه  - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

مباراة مصر وروسيا نتيجة مباراة مصر وروسيا موعد مباراة مصر والبرازيل القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

ترشيحاتنا

إزالة مقبرة

إزالة فورية لمحاولة بناء مقبرة مخالفة بمنشية العرب في المنوفية

فرق المبادرات الرئاسية بقنا

خلال العيد.. فرق المبادرات الرئاسية تواصل تقديم خدماتها المجانية للمواطنين بقنا

إزالة التعديات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المكثف لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 من الإزالات

بالصور

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد