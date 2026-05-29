السيناريو تكرر.. منتخب مصر يتفوق على روسيا في الوديات

نجح منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في تحقيق الفوز الثاني في تاريخه أمام نظيره منتخب روسيا بعدما تفوق عليه في المواجهة الأخيرة.

وحقق منتخب مصر الوطني الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 65، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، ليقود الفراعنة للتتويج بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وشهدت المباراة تألق مصطفى زيكو الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر خلال ظهوره الأول مع الفراعنة، ليخطف الأنظار ويمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل انطلاق المونديال.

الفراعنة الكبار استطاعوا إثبات قدرتهم على العودة أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية بعد سنوات طويلة من التفوق الروسي في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين.
وشهد تاريخ لقاءات منتخب مصر أمام روسيا إقامة 8 مباريات جمعت الطرفين في مناسبات مختلفة.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في مباراتين فقط بينما حسم المنتخب الروسي 6 مواجهات لصالحه ليظل المنتخب الروسي صاحب الأفضلية التاريخية رغم الانتصار المصري الأخير.
ويحمل الفوز المصري الأخير أهمية كبيرة خاصة أنه أعاد للأذهان أول انتصار حققه الفراعنة على روسيا في المباراة الودية التي أقيمت خلال شهر يونيو عام 1991 والتي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-1 في لقاء قدم فيه الفراعنة أداءً مميزًا أمام المنتخب الروسي.

وسجل هدفي منتخب مصر في تلك المباراة كل من أحمد رمزي وحسام حسن ليقودا الفراعنة لتحقيق أول انتصار تاريخي على روسيا قبل أن يكرر المنتخب المصري تفوقه مجددًا في المواجهة الأخيرة ويضيف الفوز الثاني إلى سجله أمام المنتخب الروسي.

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة


