قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا مهمًا بشأن التصنيف الشهري للمنتخبات، عقب فوز منتخب مصر على منتخب روسيا بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحقق المنتخب المصري انتصارًا ثمينًا على نظيره الروسي بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى زيكو، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل، ثم بدء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المنتخب المصري حصل على 4.95 نقاط إضافية في التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد الفوز على روسيا، خاصة أن المباراة أقيمت ضمن الأجندة الدولية الرسمية، وهو ما منح المنتخب المصري الاستفادة الكاملة من نقاط التصنيف.

وكان رصيد منتخب مصر قبل مواجهة روسيا يبلغ 1563.24 نقطة، بعدما تعادل مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الماضية في شهر مارس، ليحتل المركز التاسع والعشرين عالميًا، قبل أن ترتفع حصيلته إلى 1568.19 نقطة عقب الفوز الأخير.

وساهمت النقاط الجديدة في تقدم منتخب مصر مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي، بعدما نجح في تجاوز منتخب الجزائر، ليواصل الفراعنة تحسين ترتيبهم الدولي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد مباراة مصر وروسيا كمواجهة دولية رسمية ضمن الأجندة الدولية، الأمر الذي منح المنتخب الوطني الاستفادة الكاملة من النقاط المخصصة للمباريات الدولية الودية المعتمدة.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في مواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع التصنيف العالمي للمنتخب وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم