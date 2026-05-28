الأول يضيع من مرموش.. مرور نصف ساعة من مباراة مصر وروسيا

مرت أول 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر وروسيا الودية المقامة على استاد القاهرة الدولي بالتعادل السلبي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت الدقيقة 28 أخطر فرص منتخب مصر في اللقاء حتى الآن، بعدما أطلق عمر مرموش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المنتخب الروسي.



وظهر المنتخب الوطني بشكل متوازن خلال مجريات اللقاء، مع محاولات متبادلة من الجانبين للسيطرة على وسط الملعب وصناعة الفرص.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام منتخب روسيا، والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

مصطفي شوبير

محمد هاني

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

كريم حافظ

مهند لاشين

مروان عطية

إمام عاشور

محمود تريزيجيه

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش.