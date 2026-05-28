تنزانيا تفوز على مصر بركلات الترجيح في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

حقق منتخب تنزانيا الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين مصر وتنزانيا قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح وحسم بطاقة التأهل.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد - محمد جمال

خط الوسط: عمر فودة - خالد مختار - أحمد بشير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أدهم حسيب.

مشوار مصر وتنزانيا

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفراعنة على المستويين الفني والبدني، ليؤكد المنتخب جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، انتهت بالتعادل قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور لصالح المنتخب التنزاني، الذي يسعى بدوره إلى مواصلة مفاجآته في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية.