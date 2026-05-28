يحيى خالد نجم منتخب مصر يحصد دوري اليد الفرنسي مع باريس للعام الثاني على التوالي

واصل النجم المصري يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كتابة التاريخ في رحلة احترافه العالمية، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم كرة اليد في العالم.

وشهدت احتفالات باريس سان جيرمان أجواءً استثنائية عقب حسم اللقب، وسط فرحة جماهيرية كبيرة بالإنجاز الجديد، حيث حرصت جماهير النادي الفرنسي على الاحتفاء بالنجم المصري يحيى خالد، الذي يُعد أحد أهم وأقوى عناصر الفريق، ويحظى بتقدير واحترام هائلين داخل النادي وبين الجماهير بفضل مستواه المذهل وتأثيره الكبير في المباريات الكبرى.

وبات “يايا” يمثل حالة خاصة في الدوري الفرنسي، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز أسلحة باريس الهجومية، وواحدًا من أكثر اللاعبين إزعاجًا للمنافسين، بفضل إمكانياته الاستثنائية وقدراته الكبيرة التي جعلته ضمن نخبة سوبر ستار كرة اليد العالمية.

ويواصل نجم منتخب مصر حصد الإشادات والجوائز الفردية، بعدما تُوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عدة مرات خلال الموسم، وهي الجائزة الشهرية التي تُمنح لأفضل لاعب وأكثرهم تأثيرًا، في تأكيد جديد على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري.

كما يواصل يحيى خالد فرض سيطرته على الساحة الأفريقية، بعدما احتفظ بلقب أفضل لاعب في أفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليؤكد أنه أحد أعظم ما أنجبت كرة اليد المصرية والأفريقية في العصر الحديث، وسفير استثنائي للرياضة المصرية في الملاعب الأوروبية.